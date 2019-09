Gran experiencia y quehacer de Parejo y Carbonero en el Salón Internacional del Chocolate

El pastelero villanovense Juan Antonio Parejo y el cocinero jerezano Tomás Carbonero han regresado «con muy buenas sensaciones y mejores expectativas» de la segunda edición del Salón Internacional del Chocolate de Madrid, celebrado el pasado fin de semana en el Palacio de Cibeles de la capital madrileña.

La aventura extremeña que contó con la colaboración de Diputación de Badajoz, Pimentón Ahumado La Chinata, Finca La Barca, Aceites de Sentir de Barros, Suministros Gallardo, Pasteleria La Florentina, Acción Tr3s tienda online y Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, comenzaba el viernes día 20 por la mañana donde Parejo se presentaba como uno de los veinticinco participantes a la primera edición del Concurso del Bombón Artesano con dos propuestas que finalmente le otorgarían un puesto entre los diez mejores clasificados.

Para el villanovense ya fue todo un éxito haber formado parte de este primer concurso a pesar del cansancio y tensión acumulados de tantos días de pruebas, trabajo, presentaciones, etc, para finalmente poder estar en Madrid con un bombón muy particular. «Ha sido un concurso de altura. Sin desmerecer en absoluto nuestra creación porque sinceramente era buena, el nivel y profesionalidad que hemos visto en Madrid es cierto que era muy alto y sabía que finalmente sería difícil estar en el podio pero lo hemos intentado y por eso me marcho con una gran satisfacción. Hay que disfrutar de este tipo de campeonatos donde también se aprenden cosas».

Con respecto a sus creaciones, el primer bombón que contenía Pimentón de la Vera y frambuesa «era una apuesta arriesgada que o bien ha gustado mucho o ha resultado muy fuerte, demasiado explosivo quizás. Es lo que tiene conocer o no ese ingrediente tan extremeño como es el pimentón, pero en esto de los gustos es como los colores, hay para todos los paladares». De este sabor pudieron dar buena cuenta, además del jurado y las personas que tuvieron la ocasión de hacerlo posteriormente, la popular periodista Nieves Herrero que se encontraba en este salón emitiendo en directo su programa para Onda Madrid.

La segunda presentación, un bombón de tomillo, maracuyá y mango, no despertó ese contraste como le ocurrió al preparado con pimentón, digamos que era un sabor quizás más asequible o más esperado por los exigentes paladares allí presentes.

Las ganadoras del premio al Mejor Bombón Artesano de esta primera edición fueron Claudia Vijiitu (baño) y Silvia Barquero (encamisado).

Degustación de productos extremeños. / RAFA CARBONERO/ACCIONTR3S

Tapas de Extremadura con Tomás Carbonero

La jornada extremeña tuvo continuidad al día siguiente con la participación del cocinero Tomás Carbonero quien ofreció una demostración en directo desde el mismo escenario central del Palacio de Cibeles. «Un verdadero privilegio para mí poder estar en este espacio y ofrecer lo que habitualmente hago en mi trabajo que no es otra cosa que cocina tradicional, con algunas sugerencias atrevidas como es una caldereta de cerdo ibérico con salsa de chocolate», nos comenta Tomás, que entraba a debutar en esta «impresionante plaza» nada más concluir su actuación el cocinero televisivo Sergio Fernández, de Canal Cocina.

Además de esta tapa que pudieron degustar los que por allí se acercaron, este taller en directo se completó con una cata de diferentes aceites, pimentón y chocolates cuyos sabores y mezclas sugeridas por el propio Carbonero al público presente no pasó desapercibida.

Los productos extremeños volvieron a ser protagonistas esa misma noche antes de la Gran Cata nocturna. Este evento fue una de las actividades más solicitadas de esta edición y consistía en un maridaje de cinco bombones, obra del maestro chocolatero Justo Almendrote y con algún que otro ingrediente «made in Extremadura», con cinco vinos de Bodegas Palacios.

Previo a la cata el tándem formado por Parejo y Carbonero se puso manos a la obra para ofrecer un cóctel de bienvenida consistente en varias tapitas que volvieron a hacer las delicias de las más de 120 personas participantes. Queso curado de Oliva de la Frontera, carpaccio de ternera de Extremadura, Torta de La Serena, Chocolate con aceite picual de Sentir de Barros, lacón con aceite y escamas de pimentón, la muy demandada caldereta de cerdo ibérico con salsa de chocolate de La Colonial de Eureka fueron algunas de las tapas que se pudieron probar bajo la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles por donde han pasado más de 16.000 personas en esta edición.

Podemos asegurar que tanto profesionales, productos y preparaciones de nuestra querida tierra presentes en este evento de carácter internacional han estado a la altura de competitividad, calidad y buen hacer, dejando a Extremadura en un excelente lugar. La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Sra. Díaz Ayuso, y el Alcalde madrileño, Sr. Martínez-Almeida, pueden dar fe de ello.