El CB Xerixia organiza, este sábado, su V «Torneo 3X3»

La Plaza de la Alcazaba acoge este sábado, 19 de agosto, el V «Torneo 3x3», organizado por el Xerixia Club Baloncesto con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, el Programa de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad Sierra Suroeste y Euexia Rural.

El citado torneo dará comienzo a partir de las 20 horas con las categorías: absoluta, sub 12 (masculino y femenino), sub 14 (masculino y femenino) y sub 16 (masculino y femenino). Además, se llevarán a cabo partidos inclusivos, concurso de triples y talleres a cargo de Euexia Rural. También, habrá trofeos para el campeón y subcampeón de cada categoría.

El plazo de inscripción se cierra este jueves, 17 de agosto. Las personas interesadas pueden realizar dicha inscripción a través del teléfono 697 56 94 24 y en la dirección de correo electrónico xerixiacb@gmail.com

