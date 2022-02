El Xerixia se clasifica para los playoffs del Trofeo Diputación de Badajoz

El Club de Baloncesto 'Xerixia' se clasifica para los playoffs del Trofeo Diputación de Badajoz.

José Manuel Llorente, uno de los entrenadores del Club, señala que jugar los playoffs, «supone una oportunidad de poder jugar contra los mejores equipos de los otros grupos, que no solemos competir contra ellos, y una ilusión de intentar dar alguna sorpresa ya que somos el último equipo que se ha clasificado».

Llorente califica el desarrollo de la temporada como «regular y un poco complicada por la situación actual de pandemia, en la que no hemos podido contar con todos los jugadores en ningún partido y, en la cual, hemos tenido muchos altibajos con partidos muy buenos y otros no tan buenos». No obstante, manifiesta, «los jugadores la han afrontado con mucho compromiso y mucha ilusión, con el aliciente de que nuestro equipo es un grupo de amigos que disfrutamos juntos del deporte que nos gusta».

El equipo jerezano disputará los octavos de final de los playoffs del Trofeo Diputación de Badajoz ante el pacense BCB Grupo Preving. La cita tendrá lugar en el Pabellón Municipal de Deportes 'Francisco José Rivera Montero', el 5 de marzo, a las 18.30 horas.