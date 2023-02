Virginia Borrallo renuncia a ser candidata a la alcaldía de Jerez

La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, renuncia a ser candidata a la alcaldía en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. A través de sus redes sociales, Borrallo señala que esta decisión «muy meditada y consensuada» con su familia y tomada «de manera voluntaria» responde a «motivos personales ajenos a la política».

Así, señala que «tras dedicarme en cuerpo y alma durante los últimos 12 años de mi vida a la política municipal, en muchos de los cuáles he compaginado de manera simultánea la Alcaldía con el desarrollo de funciones de responsabilidad en la Diputación de Badajoz, creo que ha llegado el momento de cerrar esta etapa de mi vida». No obstante, el hecho de poder trabajar durante todos estos años por su pueblo, tratando de mejorar las condiciones de vida de las personas, «ha sido la experiencia más gratificante de mi vida. Pero al mismo tiempo tengo que reconocer que esta bonita etapa también me ha obligado a asumir importantes sacrificios personales, con ausencias y momentos perdidos imposibles de recuperar», indica.

Un problema de salud familiar ha hecho cambiar su perspectiva de las cosas y tomar esta decisión, manifiesta Borrallo, quien pide perdón y da las gracias, «perdón por todos aquellos errores que haya podido cometer. Siempre he tratado de actuar con máxima responsabilidad y con la mejor de las intenciones buscando el bien común. Gracias a todas las personas que siempre han confiado en mí, y me han acompañado fielmente a lo largo de este bonito camino».

Borrallo manifiesta que, en unos meses, «cuando todo acabe, me gustaría comenzar una nueva etapa de mi vida. Un nuevo ciclo vital donde poder afrontar nuevos retos personales, que me motiven y estimulen pero que al mismo tiempo me permitan disfrutar un poco más de los míos. Hasta entonces prometo seguir trabajando como el primer día, dando todo lo mejor de mí, y continuando con los proyectos ilusionantes que ya tenemos en marcha y otros nuevos que verán la luz próximamente».