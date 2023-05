Los trabajadores del Ayuntamiento continúan reivindicando la aprobación de la RPT

Los trabajadores del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros continúan concentrándose todos los días en la Plaza de España, convocados por el comité de empresa de la citada institución, para reivindicar la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, y se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto. Unas reivindicaciones que se prolongarán en el tiempo, señala el Comité, «entendiendo que la nueva RPT es imprescindible para el buen funcionamiento de esta administración».

En las declaraciones y manifiestos ofrecidos por el Comité, se incide, paso a paso, en los hechos acaecidos desde que, en 2001, se aprobase una catalogación de puestos de trabajo que, durante unos años y tras varias modificaciones, diese soporte a la realidad laboral de esta plantilla. No obstante, se señala, después de 20 años, «la realidad laboral y jurídica del Ayuntamiento ha cambiado de forma notable, por lo que se hacía imprescindible la realización de una nueva RPT que abarcara toda la plantilla, donde se reflejen todas y cada una de las funciones de cada puesto de trabajo, sus valoraciones del desempeño, y adecuación de las remuneraciones».

En la legislatura 2015-2019, «se inicia un proceso para la realización de dicha RPT que, finalmente, no prosperó por falta de acuerdos entre comité de empresa y Ayuntamiento. Iniciada esta legislatura, retomamos las negociaciones con PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, volviendo a poner encima de la mesa la necesidad de esta nueva RPT y se avanzó en el compromiso de llevarla a cabo», manifiesta el Comité.

Con la moción de censura del 2021, que propició un cambio de gobierno en este Ayuntamiento, «el comité de empresa siguió manteniendo reuniones con el nuevo equipo de gobierno, que fundamentalmente centraron nuestros esfuerzos en el proceso de estabilización de casi todos los puestos de este ayuntamiento, ya que después de haber trabajado algunos más de 35 años en esta empresa nos enteramos de la noche a la mañana que somos temporales». Más adelante, señala, «siguieron las reuniones periódicas con el fin de atajar uno de los males endémicos que tiene esta administración (las desigualdades, las irregularidades, las injusticias…)».

El año pasado, «se hicieron varias modificaciones parciales de la RPT con el fin de convertir la mayoría de las productividades mantenidas en el tiempo en complementos legales. Esto regulariza y legaliza, pero a su vez genera diferencias y agravios comparativos entre los compañeros». Por tal motivo, «nos pusimos manos a la obra con el fin de acabar con estos agravios comparativos. Los trabajos culminaron con el acuerdo de esta nueva RPT, que los trabajadores del Ayuntamiento refrendaron mayoritariamente en Asamblea General». Así, señala el Comité, «este documento se soporta técnica, legal y económicamente, avalados por los informes favorables emitidos por la secretaria y la interventora de este ayuntamiento».

Una vez convocado el pleno y siendo conscientes de la falta de mayoría, manifiesta, «nos reunimos con todos los miembros de la oposición con el fin de explicar los trabajos llevados a cabo y resolver cualquier duda que les pudiera surgir. Nuestra sorpresa fue cuando se despacharon con la idea de una RPT con funciones actualizadas, pero gratis».

Tras el pleno, «nos volvimos a reunir por segunda vez, que fue el momento en el cual se nos trasladaron seis exigencias, que posteriormente registraron en el ayuntamiento. Una de estas exigencias era una comisión informativa de los miembros de la oposición con los técnicos municipales y el equipo de gobierno para aclarar nuevamente cualquier duda de carácter técnico, jurídico o económico». A continuación y con el fin de hacer las modificaciones exigidas por la oposición, «se celebró la Mesa General de Negociación y adoptó, entre otros, los acuerdos de no convocar los puestos de nueva creación y vacantes en el año 2023. Esto supuso una reducción aproximada de 390.000 euros para este año y para los sucesivos, ya que la dotación se llevaría a cabo de forma paulatina y en consonancia con los recursos económicos de esta administración».

El Comité manifiesta que «se celebró el segundo pleno con idéntico resultado, por lo que las excusas ya no cabían, las justificaciones vertidas ahora son variopintas: ruina del ayuntamiento, ilegalidades por superar el 2.5% de la subida salarial, asumir nuevas funciones y responsabilidades sin mejora económica, la repercusión en la subida de impuestos…excusas y más excusas». Es más, indica, «con el fin de que no se votase ese punto presentan una enmienda a la totalidad que no salió adelante por ser presentada fuera de plazo».

Unidas por Jerez

Desde Unidas por Jerez, en sus últimas declaraciones a HOY Jerez de los Caballeros, manifiestan «su máximo respeto y apoyo a las reivindicaciones de la plantilla municipal y señala al gobierno socialista como único responsable de llevar a pleno una propuesta ilegal e insostenible para las arcas del Ayuntamiento».

Unidas por Jerez indica que «seguirá trabajando, con su compañero Juan Carlos Santana a la cabeza, para encontrar soluciones viables a los problemas de la plantilla municipal, causados por años de desgobierno y arbitrariedad en la gestión de los recursos humanos del Ayuntamiento».

PP

Por su parte, desde el Partido Popular de Jerez de los Caballeros, se reiteran en lo expuesto en anteriores intervenciones señalando «la inviabilidad económica con la que quedaría comprometida la legislatura que se inicia a partir del 28 de mayo, y la imposibilidad de la Sra. Borrallo de llegar a ningún acuerdo con la oposición, intentando imponernos el todo o el nada, sin querer siquiera poder sentar a hablar de la posibilidad de intentar solucionar el tema de los sexenios que afectan a los funcionarios y algún que otro reparo a los laborales».

También, manifiestan «nuestras manos están tendidas para que, en la próxima legislatura, podamos tener una RPT equitativa entre todos los trabajadores y económicamente viable».

Ciudadanos

Para Ciudadanos, «es la historia de un engaño y una actuación más que dudosa. Acordar una subida de sueldo que afecta a toda la plantilla en su conjunto y compromete el futuro económico de toda la población, solo lo puede hacer un equipo de gobierno a dos meses de las elecciones que sabe que va a perder la alcaldía y necesita soliviantar a un colectivo». Además, señala, «todo lo que está ocurriendo lleva una carga de profundidad política, dirigida a la oposición para tapar la falta de preparación de la candidatura del PSOE a las elecciones locales».

Ciudadanos manifiesta que «hay que diferenciar dos aspectos en la RPT, el legal y el económico. En el legal, le dimos una solución en el último pleno con la enmienda presentada por la oposición y que no fue aceptada por el equipo de gobierno, con la que se resolvía el cobro de los policías y se subía el sueldo a los que menos cobran». En el económico, «hay que recordar el informe de la interventora donde indicaba que, de aprobarse la subida de los 700.000 euros, comprometería los presupuestos hasta el punto de tener que subir impuestos y como nos dijeron en el comité de empresa, que se lo pidiéramos a los vecinos a razón de 75 euros por habitante. Luego lo han bajado, pero no sumando las plazas que no se sacan, que presupuestariamente bajaría el importe, pero contablemente es el mismo».

Además, señala, «el acto de colocar pancartas en edificios públicos, con material del ayuntamiento, y en horario de trabajo, y con la bandera de los colores del tripartito, no es más que una muestra clara de que el equipo de gobierno es parte activa de dichos actos. Lo más alejado de la democracia que conocemos».