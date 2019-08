«Lo que siempre intento inculcar a todo aquel que dirijo es que sientan amor por la música» David Carrasco Barrena. Entrevista a David Carrasco Barrena, director de la Asociación Musical de Jerez de los Caballeros que el próximo domingo ofrecerá el tradicional concierto de verano a las 21.45 horas en la Plaza de España PAULA DÍAZ Jueves, 22 agosto 2019, 21:49

Este próximo domingo se celebra el ya tradicional concierto de verano a cargo de la Asociación Musical de Jerez de los Caballeros, una Banda con casi 100 años de historia por la que han pasado numerosas personas, apasionados de la música que han puesto melodía a un sinfín de actos y celebraciones que ya forman parte también de la Historia de esta ciudad. A propósito de dicho concierto, HOY Jerez habla con su actual director, David Carrasco Barrena, músico desde la cuna y heredero, junto a su hermano Sergio, de la pasión y la entrega por la Música de la que durante tantos años ha hecho gala su padre, Rafael Carrasco González. De sus manos tomó la batuta de esta Banda, orgullo de Jerez de los Caballeros, que recientemente mereció el primer premio en el IV Certamen Nacional de Bandas de Música de Azuaga.

Dirigiendo a la Banda en el concierto de verano en la Plaza de España. / Archvo HOY Jerez.

No hace mucho que asumía la dirección de la Asociación Musical de Jerez de los Caballeros, ¿cómo ha afrontado la responsabilidad?, ¿es una tarea que pesa dada la antigüedad de la Banda?

-Ya han pasado dos años y medio desde que asumí el cargo de director de la Asociación Musical Jerez de los Caballeros a petición de los músicos de la misma y apoyado por corporación del ayuntamiento. Dicha responsabilidad la he ido asumiendo bajo una «transición dulce» ya que como subdirector, fui nombrado hace ya 12 años y durante estos años, mi padre, anterior director de la Banda me dejó asumir responsabilidades para que pudiera aprender desde la práctica. Es cierto, que para mí, siempre me he tomado la dirección de la banda como un reto personal hacia la superación diaria y aunque son ya casi 100 años de antigüedad de la banda siempre le he puesto mucho empeño, trabajo y dedicación para progresar como director y hacer crecer la banda musicalmente.

Dice el refrán que 'cada maestrillo tiene su librillo», ¿Qué pautas están en su libro particular a la hora de dirigir esta Asociación?

- Como educador que soy, primo siempre los objetivos en el aprendizaje bajo un buen clima entre compañeros e incentivando a los músicos a que cada año intentemos progresar como banda e innovemos en repertorio y en la manera de sorprender al espectador. Pero lo que siempre intento inculcar a todo aquel que dirijo es que sientan amor por la música, y que los ensayos actuaciones y conciertos sean buenas vivencias y que transmitan al público emociones, pues la música en sí es eso, emoción.

El pasado mes de julio conseguían el primer premio en el IV Certamen Nacional de Bandas de Música de Azuaga, ¿cómo han digerido ese reconocimiento?

- Este premio ha significado el reconocimiento a tanto trabajo que se lleva haciendo durante años, para que gente tan joven, apueste por este arte y se involucre en un objetivo común. En referente a mi persona, me sentí muy orgullo de llevar el nombre de Jerez de los Caballeros a lo más alto de este certamen nacional, asentando nuestra banda de música como una banda referente en la región.

¿Cómo definiría el momento de la Banda en el momento actual?

- La definiría como ilusionante, joven y con ganas de seguir creciendo.

¿Cree que el hecho de ser un director joven es un aliciente para que otros jóvenes se sumen al proyecto de la Asociación Musical de Jerez de los Caballeros?

- No sé si será la juventud o las ganas que tiene siempre de innovar y marcar la diferencia. En estos años se han unido a nosotros muchos jóvenes que han terminado en la escuela de música, pero también se han unido jóvenes de otras localidades que realizan sus estudios en el conservatorio y que, al escuchar y ver conciertos nuestros les ha llamado tanto la atención que se han unido a nosotros, con lo que conlleva venir a los ensayos desde: Oliva, Fregenal, Burguillos, Fuente del Maestre, Badajoz, Barcarrota....

Este domingo, la Asociación Musical de Jerez ofrece su habitual concierto de verano con un programa muy variado de obras, ¿es una buena ocasión para desplegar el amplio repertorio y la versatilidad de esta banda?

- El concierto de verano de este domingo lo hemos convertido ya en tradición, donde conjugamos obras de todos los estilos: pop, rock, pasodobles, baladas, clásico, reggaeton, indi... y tanto para nosotros como para el público, creemos que resulta atractivo por ser todos temas conocidos y para todas las edades.

La Asociación Musical de Jerez de los Caballeros está muy presente en la vida cultural de esta ciudad, ¿cuál entiende que es su aportación?

- Creo que como objetivo principal está en darle oportunidad a los alumnos que salen de la escuela de música para que puedan llevar a cabo lo que han aprendido durante años. Desde el día a día de la misma, creo que la música que ofrecemos es el mejor hilo conductor para continuar la educación musical adquirida y afianzar el espíritu asociativo. Y con respecto a la aportación que hace la banda en si, creo que cubrimos un espacio cultural bastante amplio, que de no existir, tendría que ser cubierto desde fuera. Es por ello que siempre defiendo la suerte que tiene nuestra localidad por tener un tejido asociativo muy amplio que cubre muchas carencias culturales que otras localidades no tienen.

¿Cómo es el trabajo que hay detrás de cada concierto?

-El trabajo que hay detrás, solo los músicos saben realmente lo mucho que hay que hacer para que los conciertos salgan y sobre todo con calidad. Detrás de cada actuación hay muchas horas de ensayos no solo en el local, sino también en casa. La Banda ahora mismo, para mantener el nivel que tiene, necesita trabajar las obras con mucho rigor, pero el hecho de sacar los conciertos adelante y ver que hay tanto público para escucharnos nos anima a seguir avanzando

Y por último, ¿Cuál es la agenda más inmediata de la Asociación Musical de Jerez de los Caballeros?

- Después del concierto de verano ofrecemos el concierto: LOS OSCAR 2.0, (un repertorio totalmente nuevo al del año pasado sobre obras oscarizadas) que será el próximo domingo 1 de septiembre en La Alcazaba y que desde este lunes 26 pueden adquirir las entradas en las librerías Pábel, Los Mártires y La Plaza. Seguido tendremos el acto del Día Extremadura y más lejano, ya a finales de noviembre, el tradicional 'Conciertazo'.