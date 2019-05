'Rigodón' cumple 30 años disfrutando y haciendo disfrutar con el teatro

El grupo de Teatro 'Rigodón' de Jerez de los Caballeros celebra el 30º aniversario de su creación. Una amplísima trayectoria descrita en el estreno de más de una veintena de obras y plena de vivencias, anécdotas, esfuerzo e ilusiones compartidas que su director, José Manuel Baena, destaca como lo más valioso junto al orgullo de saberse protagonistas de una parte importante de la cultura de esta ciudad.

En una entrevista a HOY Jerez de los Caballeros en el año 2006, Baena recordaba cómo había surgido el grupo, a raíz de su inquietud personal, de su gusto por leer teatro y de una primera experiencia que llevó a pensar en su creación a finales de la década de los 80. Unos momentos ilusionantes aquellos primeros pasos en los que un grupo de unas quince personas se adentraron en una aventura y un quehacer artístico de manera novel, sin saber lo mucho que aquella iniciativa daría de sí. Pusieron en escena obras como 'Mi padre' de Muñoz Seca, 'Qué solo me dejas' de Sáez y 'Tratamiento de choque' de Juan José Alonso Millán. También varios cuentos infantiles y después, tras un paréntesis, muchas más, y muchas de ellas con fines benéficos y solidarios. Obras como: 'Capullito de alhelí», de J.J. Alonso Millán; 'Cinco horas con Mario' de Miguel Delibes, 'Guillermo Hotel' de Tono, 'Muerte accidental de un anarquista' de Darío Fo, 'Las delicias del hogar' de Maurice Hennequin, 'La Casa de Bernarda Alba' de Federico García Lorca, 'Los marqueses de Matute', 'Yerma' también de Federico García Lorca o 'Mi mujer es el fontanero' de Hugo Daniel Marcos, están en el recuerdo de muchos jerezanos que se han acercado y disfrutado del teatro a través de 'Rigodón'.

Un público maravilloso

Afirma José Manuel Baena que «el haber llegado a cumplir 30 años haciendo teatro representa un gran logro que ni soñando se hubiera imaginado, «a mí me gusta mucho el teatro desde siempre y un día abusé de mis amigos y se embarcaron conmigo en esta maravillosa experiencia, sin ellos nada hubiera sido posible, yo soy un actor frustrado, siempre esperé que alguien hiciera lo que finalmente tuve yo que hacer, ponerme a dirigir y gobernar a un grupo, hoy nada más que me queda satisfacción y agradecimiento a cuantos han pasado y están en Rigodón, me han hecho muy feliz». Subraya que el público siempre ha sido maravilloso, «desde que comenzamos, nos ha seguido y nos ha empujado a seguir».

Hoy, tres décadas después de aquellos inicios, y echando la vista atrás su primer recuerdo y, seguro el de muchos componentes del grupo, es para quienes ya no están, un recuerdo que representa un homenaje. También está la añoranza de todo lo bonito compartido y «la relación humana, el cariño que hemos puesto, el orgullo de saberse protagonista de una parte importante de la cultura en Jerez y de llevar el nombre de nuestro amado pueblo a muchas partes de la geografía nacional, el saber que hemos hecho historia, el saber que sin apenas medios hemos vencido cualquier dificultad y también, porque no decirlo, nos duele el no haber recibido el reconocimiento ni las ayudas de las que nos creemos merecedores».

200 actores

La cifra de personas que han formado parte de 'Rigodón' en estos 30 años lo dice todo, unas 200 personas y cerca de 500, señala su director, si se suma a todas las personas que han ayudad en los distintos montajes «somos muchos y seguimos teniendo las puertas abiertas para todo el que se quiera unir, sin preguntas», señala.

Sobre si piensan volver a los escenarios, José Manuel Baena responde que nunca se han ido, «los montajes requieren tiempo, pero sí, este año nos lo estamos tomando con tranquilidad, además que queremos que se nos asegure la disponibilidad de nuestro sitio natural, el cine, para nuestros ensayos y representación; la última obra se pudo montar por la amabilidad del hotel Oasis que nos cedió sus locales para poder ensayar, nosotros queremos hacer teatro y creemos que se nos tiene que facilitar la labor, especialmente por nuestro Ayuntamiento».

Han actuado en numerosos escenarios de Extremadura y de fuera de la comunidad, como Valencia o Huelva, siendo embajadores de la cultura jerezana y también han sido protagonistas de acontecimientos especiales como la I Muestra infantil de Teatro que organizaron con ocasión de su 25º aniversario. El escenario ha sido y es para este grupo jerezano un espacio vital que llenar de risas, cultura y amistad, siempre con la complicidad del público.