El resurgir del cebo de campo y el cultivo intensivo de encinas centraron las JornadasTécnicas del XXX Salón del Jamón Ibérico Profesionales del sector en la mesa redonda celebrada ayer en el marco de las Jornadas Técnicas del XXX Salón del Jamón Ibérico. / Mari Paz Romero, También se dieron a conocer las posibilidades de la harina debellota para celíacos REDACCIÓN Sábado, 11 mayo 2019, 11:51

Los profesionales del sector del cerdo ibérico protagonizaron ayer viernes las Jornadas Técnicas que se han celebrado en el marco del XXX Salón del Jamón Ibérico, organizadas por el Ayuntamiento y la Institución Ferial de Jerez de los Caballeros con el patrocinio de Piensos Doher Jerez y la colaboración de: la Cámara de Comercio de Badajoz, la Denominación de Origen 'Dehesa de Extremadura', ASICI, Certicalidad, Viveros La Dehesa y Pedro Medes, chef de Marmóris Hotel&Spa.

Ponencia sobre el cultivo intensivo de encinas y experiencias para celíacos con harina de bellota. / Mari Paz Romero.

José Enrique Pardo intervino como moderador de esta actividad en la que se han debatido temas de interés como 'El resurgir del cebo de campo.Vinculación con la DO y papel actual de las certificadoras' con la intervención de Francisco Espárrago, de Señorío de Montanera. El papel de la Norma de calidad también ha estado presente junto a otras cuestiones en la mesa redonda que se ha celebrado a continuación, con la participación de: Industrias cárnicas 'El Bellotero', Montesano Extremadura, Denominación de Origen 'Dehesa de Extremadura', representantes del sector ganadero, certificadora y un representante de la empresa patrocinadora de las Jornadas. Anastasio Ramiro, de Industrias 'El Bellotero', manifestó que hay partes de la Norma de calidad que es necesario modificar «y cuanto antes» ya que afectan a una parte importante del sector en Extremadura. Ramiro expresó que hay muchas hectáreas de dehesa que no admiten cochinos de bellota y ha considerado que, dentro de la citada norma, «es preciso diferenciar el cebo de campo del resto de cebo» y fortalecerlo. La Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI) presentó una aplicación para móviles que garantiza la trazabilidad del jamón ibérico, y por parte de 'Viveros la Dehesa', se dió conocer el cultivo intensivo de encinas para consumo humano y animal, a base de injertos. El presidente de la Mancomunidad Campo Arañuelo, David González Encinas, destacó las posibilidades del cultivo intensivo de quercus, incidiendo en el mercado potencial que se abre para las personas celíacas ya que «no es un cereal, no contiene gluten», y en general, para todo los consumidores como producto para una alimentación saludable. A este respecto, informó que «ya se pueden cultivar los quercus, se pueden cosechar, tenemos un potencial enorme, ganas de trabajar, tierra» y el objetivo es aprovechar todo ello para apostar por esta iniciativa. González consideró que el Salón del Jamón Ibérico es un marco perfecto para darla a conocer.

Relacionado con esta cuestión, las Jornadas han contado también con la participación de Juan Del Pozo, quien cuenta con un blog con recetas para celíacos y quien habló sobre las posibilidades de la harina de bellota para la elaboración de productos para celíacos. Del pozo consideró necesario garantizar que esa harina se logre en molinos específicos.

Otro tema destacado en el contexto de dichas Jornadas ha sido 'El ibérico: objetivos China y EE.UU', a cargo de Carlos Dávila junto a la presentación del proyecto Renova de la Cámara de Comercio de Badajoz. Sobre este último, Fernando Toribio, del departamento de Internacionalización y Mercados Exteriores de la citada Cámara, explicó que se trata de un proyecto europeo que se centra en la Euroace, zona que comprende el Alentejo, Extremadura y centro de Portugal. Su objetivo, indicó, es ayudar a las empresas viendo cómo pueden desarrollar un producto diferente, apostando por la innovación con el apoyo de CICYTEX, socio del proyecto; trabajando también la comercialización e internacionalización, asistiendo a ferias internacionales para analizar las posibilidades de ese producto de manera real.