50 AÑOS DE PASIÓN VERDINEGRA «Recuerdo cómo la numerosa afición nos seguía con sus vehículos a todos los pueblos» Pepe Larrasa con la camiseta del 50 aniversario del Jerez Club de Fútbol. / Cedida. Entrevista a Pepe Larrasa Galván, jugador del primer equipo del C.P. Vasco Núñez, hoy Jerez C.F. PAULA DÍAZ Domingo, 13 enero 2019, 20:57

Seguimos conociendo en HOY Jerez, a través de la sección '50 años de pasión verdinegra', el testimonio de personas que han formado parte de la historia de este gran Club de fútbol. Pepe Larrasa Galván, jugador del primer equipo del entonces C.P. Vasco Núñez, y primero de una saga familiar de futbolistas del Jerez, nos cuenta cómo vivió aquellos inicios del equipo verdinegro.

50 años después de la creación del Club de Fútbol jerezano, ¿Cómo recuerda sus orígenes, usted que fue uno de sus protagonistas?

-Bueno, recuerdo que tenía 15años cumplidos en Septiembre y comenzamos la temporada en Octubre, vamos un chaval.

Muy ilusionado por todo lo que estaba sucediendo, creo que era contagiosa esa ilusión en jugadores, directivos, socios y aficionados. Todo lo que vivimos entonces hoy parece obvio y elemental, pero unos vestuarios, el campo pintado, las áreas, los banderines de córner y las redes en la portería a mi me parecían una maravilla, hasta el árbitro. Recuerdo también la rivalidad con el Herrnando de Soto y el Frexnense, y como la afición que era numerosa, nos seguía con sus propios vehículos por todos los pueblos.

Pepe Larrasa, primero por abajo, a la derecha, en la foto del primer equipo del entonces C.P. Vasco Núñez. / Cedida.

¿Cómo llegó usted a formar parte de aquel primer equipo?, ¿Se le daba bien el deporte del Fútbol?

-Bueno yo jugaba en el equipo del Instituto Técnico del Pomar, donde estuve 5 años. Pero mis comienzos fueron el los Mártires a los 7 años, pues recuerdo una liga que organizaron los seminaristas de Aguasantas, nuestro entrenador seminarista se llamaba Untugo, era de Guinea, un gran jugador. Recuerdo que no pronunciaba la r y me decía, «Laasa sueltala ya que no es tuya solo». Luego sobre el año 66 - 67 organizamos otro equipo en los Mártires y nos pusimos por nombre « Los once leones», copiándolo del Atleti de Bilbao que estaba triunfando por esas fechas. Luego, cuando se organizó el Vasco Núñez, me llamó Miguel Ramírez que fue el primer míster. Bueno, yo no era un jugador fuerte, ni tampoco la velocidad era mi fuerte, ni era un gran rematador de cabeza, yo basaba mi juego en el control y la asistencia y golpeo a balón parado, faltas sobre todo.

Aunque pueda ponerle en un aprieto, pero ¿Con qué compañeros de aquel primer equipo tenía más conexión?

-Con todos, había muy buen ambiente en el vestuario como se suele decir. Luego en el campo cuando rodaba el balón pues se desataba la pasión del fútbol y siempre había alguno que te daba la charla por no pasar el balón, subir al ataque y no recuperar la posición a tiempo etc .Cosas pasajeras que se olvidaban cuando pitaba el árbitro.

El equipo de 'Los once leones' del barrio de Los Mártires donde Pepe fue forjando, de muy joven, su afición por el fútbol, antes de jugar en el primer equipo del Vasco Núñez. / Cedida.

¿Conserva alguna anécdota digna de rememorar?

- Recuerdo una vez en Oliva que en pleno partido, alguien sacó una pancarta que ponía, « Oliva de Jerez », se formó la pelotera en las gradas y hubo que parar el partido porque estábamos los jugadores mirando la grada y preocupados por los familiares.

También recuerdo unas botas que eran de una pieza, hechas en molde de goma o plástico duro, que cuando se calentaban en el transcurso del partido salían detrás del balón y el árbitro me mandaba fuera del campo para ponérmelas de nuevo, sólo las use la primera temporada.

Imagino que el Fútbol que ustedes conocieron entonces no tiene nada que ver con el de hoy, ¿Tenían utillero, masajista…?

-Para nada, ni en los medios con que se contaba , ni en la forma con que se jugaba, se usaba un 3 - 2 - 5 y se jugaba mucho al ataque. Éramos menos tácticos. Hoy otros sistemas 4-4-2 y 4-4-1 o 4-3-3 son más equilibrados y tácticos que antes, hay más elaboración de la jugada. Teníamos un utillero, Juan, de masajista nada . Usábamos lilimento para calentar las piernas, que dejaba un olor muy característico en el vestuario

Es usted el primero de una saga, la de los hermanos Larrasa, que forma parte de la historia del Jerez Club de Fútbol, ¿se atrevería a valorar cuál de los tres hermanos, Chico, Guillermo o usted, ha sido mejor?, o al menos a distinguir cualidades.

Bueno tendríamos que poner a Guillermo hijo también. En el atletismo el que llega primero es el mejor, el fútbol requiere jugadores de distintas características que el míster debe saber leer para acoplar a cada línea. En cada aficionado hay un entrenador por esa razón. Nosotros no somos una excepción. Guillermo se adaptó muy bien al puesto de central, buen marcador , fuerte y bien por arriba. Chico, tenía una zurda magnífica, fuerza, visión de juego y regate. En el Díter, en segunda B, se acopló muy bien de carriles por la izquierda. Guillermo hijo, lo vi poco, creo que destacaría por la fuerza , muy peleón con la defensa, con visión para el ataque y bien de cabeza.

Yo basaba el juego en el control y pase. Todos ellos han estado más tiempo que yo y en categorías superiores.

¿Hasta cuándo jugo en el Vasco Núñez?, ¿Hubo algún otro equipo después?

Solo 4 temporadas , 69-70 ; 70-71 ; 71-72 ; 72- 73 . Luego por motivos de estudios marché a Tarragona, allí lleve una carta que consiguió Paco Fuentes en el Badajoz y estuve de pruebas en el Nasti de Tarragona, en Segunda División dos semanas, tuve una buena crítica en el Dicen y en la Vanguardia , « El jugador de Universidad Laboral de Tarragona apunta buenas cualidades, pero no está en condiciones de incorporarse a la plantilla del Nasti». Conocí a muy buenos jugadores: Lanchas cedido del Madrid, Llores del Valencia, Compani del Barça, Prieto del Oviedo, Paquito del Madrid, Toto de Brasil, Pesudo, exportero del Barça y del Valencia…Después de estar con esta gente , me pasaron al equipo de regional y me planté porque no iba a perder más el tiempo y tenía que centrarme en los estudios.

En el verano de ese mismo año regresé a Jerez e hice la pretemporada con Márquez en el Badajoz, Márquez se quedó y a mi me mandaban para Jerez, aquello fue definitivo y me marché a Córdoba a continuar mis estudios.

Como anécdota decir que vino a jugar al campo del Nasti, el Barça de Johan Cruyff, recién fichado, un partido amistoso, estuve en la zona de jugadores charlando con Asensi , Sotil, Rechas y estuve muy cerquita de Johan, esto es lo más grande que me ha pasado en el Fútbol.

Y por último, en este 50 aniversario del Jerez Club de Fútbol, ¿Cómo valora la trayectoria de este club?

-Muy bien, de Segunda división a Segunda B ,Copa del Rey, extraordinaria e impensable en los comienzos. Tuve la suerte de ver aquí en Madrid, cómo eliminamos al Rayo de Primera en Vallecas, ¡ que gran noche ! Deseo que sigan los éxitos para el equipo y todo lo mejor para mi pueblo.