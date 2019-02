50 AÑOS DE PASIÓN VERDINEGRA Recordando a Juan Miguel Ramírez Calzado, primer entrenador del C.P Vasco Núñez, hoy Jerez C.F. Juan Miguel Ramírez Calzado. / Cedida. Su hijo, Juan Miguel Ramírez Hernández, nos habla de la aportación de su padre al equipo jerezano y de la pasión con la que le seguía PAULA DÍAZ Jueves, 14 febrero 2019, 17:53

Seguimos recogiendo testimonios en nuestra sección '50 años de pasión verdinegra', en este año 2019 en el que se cumple medio siglo de vida del Jerez Club de Fútbol. En esta ocasión, recordando y rindiendo con ello homenaje a Juan Miguel Ramírez Calzado, quien fuera primer entrenador del C.P. Vasco Núñez. Lo hacemos a través de la memoria de su hijo, Juan Miguel Ramírez Hernández, quien desde su más tierna infancia conoció la implicación, la ilusión y el vínculo de su padre con el hoy Jerez Club de Fútbol, llegando a vestir la camiseta verdinegra. Juan Miguel Ramírez entrenó a aquel primer grupo de jóvenes, impulsores del club de fútbol que ha sido estandarte deportivo y referente de esta ciudad durante 50 años, dentro y fuera de Extremadura.

Su padre fue el primer entrenador del entonces C.P. Vasco Núñez, ¿cómo recordaba él esa etapa?

-La recordaba con mucho cariño, el haber entrenado a un grupo de jóvenes que fueron los primeros en vestir la camiseta de este club, y que seguía representando a nuestro pueblo por toda la región y fuera de ella, era un orgullo para él.

Siempre tuvo muy buena relación con todos los jugadores, y a pesar de ser duro con ellos en los entrenamientos,(o al menos eso me decían algunos ) lo apreciaban todos, así como él a todos ellos.

Juan Miguel Ramírez con aquel primer equipo del Vasco Núñez. / Cedida.

Conserva fotografías que él guardaba, ¿cómo vivía su padre el fútbol a nivel local?, por lo que nos han comentado otros protagonistas de esta sección era una afición y una ilusión compartida el contar con un equipo de fútbol en la ciudad.

-Sí, tengo algunas fotografías, aunque no tantas como me gustaría. Lo vivía con mucha ilusión y entusiasmo, ten en cuenta que el Vasco Núñez lo crearon un grupo de amigos jerezanos. Si no recuerdo mal, por lo que él me contaba, el club polideportivo Vasco Núñez tenía por aquellos años dos secciones, una de baloncesto y otra de halterofilia, y entonces, fue cuando un grupo de amigos decidieron crear un equipo de fútbol que representara a su pueblo , y así fue como empezó todo.

Una foto posterior con jugadores veteranos. / Cedida.

Después de esa labor inicial y siendo ya usted niño y adolescente, ¿siguió vinculado su padre al club de alguna manera?

-Sí, por supuesto, él nunca dejó de colaborar con el club , siguió siendo socio y ayudando en la medida de lo posible cuando había situaciones extraordinarias en el club.

Supongo que la afición de su padre tuvo algo que ver en que en usted se despertase el interés por vestir la camiseta verdinegra, ¿es así?

-Sí, supongo que algo tendría que ver, todo el día en casa hablando del Vasco Núñez influiría de alguna manera. Recuerdo ir todos los domingos a Las Eritas a ver el Vasco Núñez. Para mi padre ver a su equipo era algo sagrado.

De todas formas, supongo que como cualquier otro joven de esa edad al que le guste el futbol, vestir la camiseta del club de tu pueblo era y creo que es, algo ilusionante.

Aunque mi carrera futbolística fue más bien corta, la recuerdo con un gran cariño, sobre todo por la cantidad de amigos que hice y que gracias a Dios todavía conservo.

En este año en el que se cumplen 50 años de la fundación del Jerez C.F, ¿cómo valora usted el papel que tuvieron personas como su padre en su creación y en los comienzos de su trayectoria?

-Sinceramente, creo que fueron unos valientes, crearon un club que no tenía ni campo de fútbol. Por lo que mi padre me contaba, el primer partido lo jugaron en El Pomar contra Oliva de la Frontera.

Imagínate la que se dieron de trabajar para preparar el campo de las Eritas, que fue donde se inició la trayectoria del equipo. Lo hicieron todo ellos, buscando ayuda entre todos. Creo que es digno de admirar.

¿Qué destacaría de este Club y de su historia?

-Del Club destacaría en primer lugar, que siga existiendo después de 50 años y sobre todo teniendo el caché que tiene en la región y fuera de ella.

Evidentemente, esto se debe al trabajo que han realizado todas las personas que han estado vinculadas al club de forma directa e indirectamente durante todos estos años.

También, destacaría la filosofía que ha llevado el club durante estos años, en el sentido de tener los pies en el suelo, y me explico, el Jerez a nivel regional ha estado y está reconocido como un club serio y cumplidor, lo que acuerda con un futbolista lo cumple. Nunca han perdido los papeles, o al menos que yo sepa, no han hecho locuras que hubieran puesto en apuros la continuidad del club como hemos podido ver en otros equipos de nuestra región, que han llegado incluso a desaparecer.

Es de admirar que un club de un pueblo como Jerez de los Caballeros, lleve 50 años y mantenga el prestigio en toda la región. Creo que es digno de elogio.