Raúl Gordillo toma posesión como alcalde de Jerez de los Caballeros

Raúl Gordillo, del PP, ha tomado posesión, esta mañana, como alcalde de Jerez de los Caballeros gracias a los cinco votos de su formación, y la abstención de Unidas por Jerez y Ciudadanos.

Veinte días después de las elecciones municipales, los trece concejales electos han jurado el cargo en el salón de plenos del Ayuntamiento ante la mirada de decenas de vecinos y familiares allí concregados.

Las cuatro formaciones que conforman el nuevo consistorio jerezano habían presentado candidatos a la investidura: Raúl Gordillo (PP), María de los Ángeles Sánchez Galván (PSOE), Juan Carlos Santana (Unidas por Jerez) e Isabel Álvarez (Ciudadanos), pero, finalmente, la formación morada y naranja han retirado sus candidaturas. Así, Raúl Gordillo ha sumado sus cinco votos y María de los Ángeles Sánchez los cuatro del PSOE, contabilizándose como abstenciones los tres votos de Unidas por Jerez y el voto de Ciudadanos.

En su primera intervención como alcalde, Raúl Gordillo se ha mostrado muy emocionado y agradecido, «acepto este honor y responsabilidad con humildad, respeto y determinación, prometiendo dar lo mejor de nosotros mismos y servir a nuestra ciudad con todo nuestro corazón». Gordillo ha señalado que trabajarán con «honestidad, transparencia y servicio público para mejorar la calidad de vida y hacer de Jerez de los Caballeros un lugar donde vivir», así, «queremos que cada vecino tenga voz en las decisiones que se tomen en nuestra ciudad. Como alcalde, estaré disponible siempre para escucharos y atender vuestras necesidades».

Gordillo ha destacado que ha nacido, crecido y emprendido en Jerez y se ha «pateado, desde siempre, sus barrios, calles, plazas y pedanías», al tiempo que ha apuntado a sus orígenes de gente «humilde, trabajadora y sencilla» donde «no me ha faltado de nada y gracias a ellos hoy soy lo que soy».

Gordillo ha manifestado que trabajará con la colaboración de vecinos, colectivos y asociaciones para crear una ciudad «inclusiva, segura y sostenible», fortaleciendo los servicios sociales, la sostenibilidad y la protección de los entornos naturales, «sin olvidarnos de nuestros mayores, niños y jóvenes». En definitiva, «una ciudad donde todos nuestros vecinos se sientan valorados». Por último, ha señalado que «aunque nos esperan grandes desafíos, sé que demostraremos que Jerez es una ciudad fuerte y solidaria, y que no hay retos que no podamos superar».

Oposición

Antes de la votación y previo a la elección de alcalde, han tomado la palabra, también, los portavoces de las distintas formaciones.

El portavoz de Unidas por Jerez Juan Carlos Santana ha manifestado que «la posición de Unidas por Jerez hoy no es ni mucho menos un regalo, tampoco va a ser un préstamo, pues en las conversaciones previas en ningún momento tuvimos la posibilidad ni de ofrecernos ni de solicitar nada a cambio del apoyo de Unidas por Jerez». Así, Santana se ha dirigido al nuevo equipo de gobierno señalando que «lo que firmáis hoy con nuestro pueblo es una hipoteca. Una hipoteca que vais a asumir de responsabilidad. Esperamos que lo hagáis con transparencia y se acabe la crispación. Estaremos vigilantes para que esa hipoteca la paguéis día a día y, en el caso de que no sea así, desde Unidas por Jerez, estaremos atentos para que el pueblo la cobre y esperemos que no la tengan que cobrar con intereses».

Por su parte, la socialista María de los Ángeles Sánchez ha señalado que, a pesar de que los resultados de su partido no han sido los esperados, se encuentran con fuerza. Sánchez ha manifiestado, también, que pese a buscar alianzas con fuerzas políticas de izquierdas ha sido imposible, «es compresible que algunos consideren a la derecha una opción estratégica para alcanzar el poder en un futuro». Sin embargo, ha añadido, «debemos recordar que las alianzas políticas no son solo una cuestión de números sino, también, de afinidades ideológicas y coherencia programática. No podemos ignorar las diferencias que existen entre nuestros principios y los de la derecha».

Por último, Sánchez ha señalado que «el verdadero liderazgo no se basa únicamente en las victorias electorales, sino en la capacidad de preservar y continuar luchando por lo que se cree, incluso, cuando los vientos soplen en contra. Nuestro compromiso con el progreso y la justicia social no serán quebrantados por un resultado electoral», así, ha asegurado que, desde la oposición, «demostraremos, una vez más, que estamos comprometidos con una política basada en el diálogo, entendimiento y respeto mutuo, promoviendo la unidad y el bienestar de toda la ciudadanía».