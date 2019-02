El PSOE de Jerez acusa al PP local de dar la espalda a los jerezanos no asistiendo al pleno celebrado esta semana Acusa a la presidenta del PP local, Francisca Rosa, de irresponsabilidad política y defiende que la celebración de plenos extraordinarios y urgentes es una práctica totalmente legal y habitual de los ayuntamientos REDACCIÓN Jueves, 28 febrero 2019, 17:19

El PSOE de Jerez de los Caballeros afirma que el PP de esta ciudad «da la espalda una vez más a los jerezanos no asistiendo a un pleno importante para el futuro de Jerez de los Caballeros y pedanías». Así lo expone en una nota de prensa en la que señala que así lo ha defendido la alcaldesa de Jerez, Virginia Borrallo.

Los socialistas manifiestan que « es algo que no sorprende ya que es un intento de engañar a los ciudadanos justificando la ausencia del total de los concejales populares con supuestas prácticas ilegales y electoralistas, algo que nada tiene que ver con la realidad y fácilmente demostrable». A este respecto, acusan a la presidenta local del PP de Jerez, Francisca Rosa, de demostrar «pocos escrúpulos y absoluta falta de responsabilidad política» al calificar de «apaño» e «inversiones carentes de utilidad» la modificación del presupuesto para la construcción de un Centro de día, «tan necesario para nuestra ciudad», señalan.

En su nota, el PSOE expone que «la celebración de estos plenos extraordinarios y urgentes es una práctica totalmente legal y habitual de los ayuntamientos, utilizada en solo dos ocasiones por el equipo de gobierno socialista en esta legislatura, pleno que no necesita convocatoria de comisiones informativas, algo que se hace de manera voluntaria para facilitar esa información a todos los concejales y a la que tampoco asistieron». Añaden que «la modificación de presupuestos está perfectamente regulada por la legislación vigente y se utiliza como técnica presupuestaria en todos los Ayuntamientos, nada tiene que ver con «apaño», es vergonzoso comprobar cómo la política utilizada por los populares consista en sembrar la duda con engaños a los vecinos y vecinas de jerez y pedanías», afirma.

Los socialistas dicen no negar a la presidenta del PP Jerez « su gran sentido del humor y dotes de adivinación» al hablar de «sondeos electorales» «malos resultados» y «estados de pánico» y señalan que es evidente, cuando se refiere a «legislatura perdida», «que no ha estado en estos 4 años en Jerez de los Caballeros y que los compañeros de su partido no le han informado correctamente».

Finalmente, el PSOE manifiesta que «con más ganas e ilusión que nunca» sigue trabajando por el futuro de Jerez de los Caballeros.