«Desde el principio de curso he leído siete libros» Sergio José Sánchez Pérez en la biblioteca de su colegio con un libro y una tableta digital. / Francisco José Rivera. El alumno de 11 años del colegio El Rodeo de Jerez de los Caballeros acaba de ser galardonado por una plataforma digital que se usa en 40 países ÁLVARO RUBIO Cáceres Viernes, 8 febrero 2019, 23:00

En la rutina diaria de Sergio José Sánchez Pérez hay algo que nunca falta. Este pequeño nacido en la localidad pacense de Jerez de los Caballeros siempre lee durante media hora antes de dormir. Lo lleva haciendo varios años y ahora que acaba de cumplir 11 le han premiado por ello. Ese simple hábito le ha servido para convertirse en el mejor lector internacional, un reconocimiento que le ha otorgado la plataforma de lectura digital Librarium. «Desde el principio de curso he leído siete libros», dice sonriente este pequeño que es alumno del colegio El Rodeo.

Puede presumir de haber obtenido un galardón organizado con el apoyo de la Unión Europea tras conseguir el mejor puesto entre los millones de lectores de su edad de los cuarenta países en los que se utiliza esta plataforma digital.

Pero, ¿cuáles han sido los aspectos que han tenido en cuenta para considerarle el mejor lector? Los criterios se basan en la actividad lectora del alumnado en la plataforma. Eso incluye la diversidad de contenidos y la constancia, así como la dificultad de los textos y la mejora en la capacidad de comprensión.

Todo eso es en lo que ha destacado Sergio en tan solo tres meses. «De todo lo que he leído últimamente lo que más me ha gustado ha sido 'El principito'», comenta el estudiante, que se decanta por los libros de ciencia ficción y aventuras.

Lo cuenta tras reconocer que ha sacado muy buenas notas en todas las asignaturas. Cursa sexto de Primaria y en la primera evaluación sus calificaciones no bajan del sobresaliente. Su profesor de Inglés y director del colegio El Rodeo, Francisco José Rivera, asiente con la cabeza. Lo define como «un alumno muy responsable y bastante aplicado». Asegura que se caracteriza por tener muchas virtudes. «Además, es muy artista. Toca la guitarra, baila y hasta canta bien», añade.

En un futuro, Sergio quiere ser profesor de Lengua y Matemáticas. Aunque sabe que es difícil compaginarlo, lo tiene claro. «Son mis asignaturas preferidas», dice.

Por sorpresa

Librarium es una biblioteca digital que se ha convertido en una herramienta que utilizan en los centros educativos públicos de Extremadura desde hace un año y medio. Cofinanciada por la Consejería de Educación y Empleo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dispone de más de 200.000 copias o licencias de 12.000 títulos de narrativa, cuenta con 550 clubes de lectura, moderados por docentes y el número de usuarios suma más de 24.000.

Sergio José es uno de ellos y utiliza la plataforma desde el pasado mes de septiembre. «Leo más libros digitales que en papel. Me gusta más porque es cómodo y sencillo. Simplemente entro en la plataforma con una contraseña y elijo el título que me llama la atención. Además puedo darle a vista previa para ver si me gusta realmente y empezar a leer», explica Sergio, que confiesa, al igual que su profesor Francisco José Rivera, que este reconocimiento les ha pillado por sorpresa.

«No se trata de un concurso al que te apuntas, sino que es la propia plataforma digital la que ha consultado su base de datos y ha obtenido a tres finalistas que han cumplido los criterios que buscaban. Luego les han hecho una entrevista y han elegido al ganador», detalla Rivera. «Cuando nos llamó la consejera de Educación de Extremadura para comunicárnoslo, tanto la familia, como Sergio y los profesores del colegio nos sorprendimos mucho», añade.

Rivera se muestra orgulloso y asevera que es una buena oportunidad para demostrar que «en esta región también se están haciendo cosas bien en el ámbito educativo». Dice que «las plataformas digitales son muy motivadoras y generan un hábito de lectura en los alumnos».

Todo esto lo explica Francisco José un día antes de que su alumno Sergio coja un avión con destino a Bruselas. «Estoy muy contento porque este premio me permite conocer el Parlamento Europeo», decía el pequeño, que viajó el pasado miércoles, 6 de febrero, junto a su padre para participar en un acto en el que presentó su experiencia personal como lector de la biblioteca digital Librarium. Lo hizo ante más de cien medios acreditados de 28 países.

Extremadura, la región donde menos se lee

El porcentaje de lectores en tiempo libre en 2018 se situó en Extremadura en el 52,2%, el más bajo de España. Está nueve puntos por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 61,8%.

Además, el número de lectores se ha reducido en la región extremeña en cuatro décimas en el último año, según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2018.

Tras Extremadura, las regiones con menor porcentaje de lectores son Canarias (56,7%) y Andalucía(56,8%). En el otro extremo se encuentra Madrid (72,8%).