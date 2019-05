Primeras valoraciones de los partidos que obtienen representación municipal tras las elecciones Ciudadanos votando en una de las mesas electorales en Jerez. / P.D. El PSOE destaca el apoyo recibido, el PP se abre al diálogo, Ciudadanos valora que no haya mayoría absoluta de un partido y Unidas Podemos lamenta no haber logrado más representación PAULA DÍAZ Lunes, 27 mayo 2019, 22:18

Los cuatro partidos que han logrado representación municipal han hecho hoy lunes una primera valoración de sus respectivos resultados en las elecciones municipales celebradas ayer domingo. Desde el PSOE, su candidata, Virginia Borrallo, ha ha agradecido la confianza depositada por Jerez de los Caballeros y sus pedanías depositadas en el partido socialista. «Estas elecciones se han superado los apoyos recibidos en el 2015, incluso los resultados han sido mejores que en las elecciones generales. Se ha ganado en todas las mesas electorales. Los vecinos y vecinas han premiado el trabajo que hemos hecho en estos cuatro años y han apoyado nuestro programa electoral para trabajar por Jerez y sus pedanías durante otros cuatro». Borrallo ha manifestado que el PSOE tiene un proyecto de futuro claro para Jerez y sus pedanías «y el pueblo lo ha votado, ahora tenemos que esperar a ver qué futuro quieren el resto de partidos para que nuestro pueblo siga avanzando».

Por su parte la candidata a la alcaldía de Jerez por el PP, Francisca Rosa, ha agradecido también el apoyo que han recibido, tras referirse al empeño de los populares por hacer «una campaña limpia». Rosa ha señalado que se han enfrentado a un escenario adverso, tras unas elecciones generales con un claro ganador, el PSOE, y la irrupción de otro partido con fuerza, en referencia a Ciudadanos. Ha reconocido que esperaban lograr algún concejal más en Jerez de los Caballeros y desde la prudencia ha afirmado que «el pueblo ha hablado, ahora tienen que hablar los grupos políticos». Rosa se ha mostrado abierta al diálogo, ha recordado que ella también ganó con su partido unas elecciones y no llegó a gobernar, «creemos que estos resultados también han querido decir que hay necesidad de un cambio, todavía hay partido y nosotros lo vamos a jugar hasta el final».

Diálogo

Por su parte desde Ciudadanos, su candidato a la Alcaldía de Jerez, Carlos Boza, ha felicitado a todos los partidos que han concurrido a las elecciones locales, «en especial a los vencedores de la jornada, el Partido Socialista de Jerez». Boza ha expresado que no se sienten satisfechos con los resultados obtenidos «al no haber sido capaces de convertir en votos las expectativas creadas, o al menos así lo entendemos». Pese a ello, asegura que «defenderemos los intereses de las personas que nos apoyado con sus votos, que no es más que un cambio en las políticas municipales para generar empleo en Jerez». En ese contexto, ha manifestado que «se abre un periodo de reflexión por los resultados obtenidos, que sin duda necesitarán una especial capacidad de diálogo, pues entendemos que es lo que refleja el resultado de estas elecciones y la voluntad popular». En nombre de Ciudadanos, Boza ha valorado positivamente que no se de una mayoría absoluta de un solo partido, «pues esto traerá dialogo a lo largo de la legislatura, que sin duda redundará en la consecución de proyectos consensuados con los diversos partidos que formen la corporación municipal, la deseada transparencia y el uso de los medios de comunicación municipales por todos los grupos». También ha indicado que una vez se forme dicha corporación actuarán con responsabilidad, defenderán «todo aquello que traiga prosperidad a Jerez, Valuengo, Brovales y La Bazana» y si tienen la oportunidad harán efectivo su proyecto

La candidatura Unidas Podemos Izquierda Unida por Jerez, ha felicitado al PSOE por ser la fuerza política más votada. Su candidato, Juan Carlos Santana, ha realizado un balance «con sabor agridulce» del resultado electoral. El cabeza de lista y concejal electo, ha afirmado que «es una buena noticia que Podemos tenga por fin representación en el Ayuntamiento aunque el resultado está muy por debajo de lo esperado» por su formación.

Santana ha lamentado que no hayan conseguido acta más personas de su equipo «a pesar del gran trabajo que han realizado en estos años». También ha anunciado que «no habrá ningún posicionamiento con respecto a la elección del futuro gobierno municipal hasta que se reúna la asamblea local y analice los resultados y pasos a seguir».