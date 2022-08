El plazo de inscripción para el concurso 'Cartel anunciador del XX Festival Templario' finaliza este miércoles 31 de agosto

El plazo de inscripción y presentación de obras para el concurso 'Cartel anunciador del XX Festival Templario 2023' finaliza este miércoles, 31 de agosto.

Un concurso que nace con «el propósito de fomentar, conservar, promocionar y ensalzar el Festival Templario, Fiesta de Interés Turístico Regional», señala el consistorio.

Los trabajos han de ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados a otros concursos y que no supongan, en todo o parte, copia o plagio de obras publicadas propias o de otros artistas, siendo descalificados quienes no cumplan estas normas.

Según se indica en las bases del citado concurso, el estilo y la técnica serán libres, y podrán participar todas las personas que lo deseen, sin límite de obra por autor, a partir de 18 años de edad, siendo condición indispensable que ésta sea original e inédita y no presentada. Además, habrá un único premio de 500 euros.

Las personas interesadas deben dirigir sus trabajos a la Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas de Interés Turístico mediante instancia presentada en el Registro del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros en días laborables y en horario de 9:00 a 14:00 o a través de la Sede Electrónica.

Las personas que lo deseen pueden solicitar información en la Oficina de Turismo en el teléfono 924 730 372.