La Plataforma 'Dehesa sin uranio' defiende sus reivindicaciones en el Salón del Jamón Ibérico Miembros de la Plataforma 'Dehesa sin uranio' ayer en el recinto ferial de Jerez de los Caballeros. / Cedida. Repartieron información sobre sus reivindicaciones y llevaron a cabo una recogida de firmas REDACCIÓN / PAULA DÍAZ Sábado, 11 mayo 2019, 11:26

Miembros de la Plataforma 'Dehesa sin uranio' defendieron ayer sus reivindicaciones en el marco del Salón del Jamón Ibérico de Jerez de los Caballeros, con el reparto de dípticos informativos, chapas y camisetas y una recogida de firmas. Lo hicieron en uno de los accesos a la plaza central del recinto ferial, escenario del citado certamen.

Con esta acción quisieron recordar que «el permiso de investigación dado a la empresa Qbis Resources S.L. para extraer Uranio es un asunto pendiente», según expusieron en una nota de prensa. Y que afecta a varios municipios de la zona suroeste de Extremadura, entre ellos Jerez de los Caballeros. Desde la citada plataforma se pide «la revocación total del mismo» ya que entienden, «que conceder el permiso es un paso de cara a la explotación de la mina, a lo cual se niegan».

En su nota, exponen que «Extremadura apuesta por una economía circular verde, y en cambio no frenan el desarrollo de la minería que será a cielo abierto arrancando árboles centenarios y dejando productos radiactivos por miles de años. Vaciando la tierra y contaminando su capa fértil». Añaden que «este gobierno que dice proteger las especies en peligro de extinción, este mismo gobierno no pone freno a un permiso que es puerta a otro de explotación donde actuarían máquinas de gran tonelaje y barrenos en medio de la dehesa declarada Red Natura 2000, zona especial de protección de aves». La Plataforma sin uranio defiende que «una mina va contra la salud pública. Unos papeles firmados no aseguran que el viento no lleve el gas radiactivo Radón de un lugar a otro».

La acción de ayer se suma a otros actos realizados por la misma plataforma en distintos eventos, esta misma semana, también en la entrega de Premios europeos Carlos V. Unas acciones que tienen intención de seguir llevando a cabo.