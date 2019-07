Más 130 personas disfrutan de un festín medieval en el Palacio de 'Los Guzmanes' con 'Euexia Rural'

Más de 130 personas disfrutaron, ayer, de un festín medieval en el Palacio de 'Los Guzmanes' con la 'II Cena Medieval', organizada por 'Euexia Rural'. Una cita «única, inclusiva y sorprendente» en la que 'Euexia Rural' propuso a los asistentes, desde el inicio, un viaje histórico en el que se cuidó hasta el más mínimo detalle, desde la ambientación hasta la vestimenta, y donde el espectáculo y las sorpresas fueron grandes protagonistas.

Un casamiento, cinco familias invitadas y un asesinato vertebraron esta segunda edición de la 'Cena Medieval' que contó con un combate medieval a cargo del Club de combate medieval 'Bohurt Zona Sur'.

Jesús Sosa, presidente de la citada Asociación, destacó el cariño, trabajo y esfuerzo de todos los que forman parte de 'Euexia Rural' «porque sin ellos no hubiese sido posible». Sosa agradeció, también, a todos los asistentes su presencia y, no dudó, en destacar que esta actividad es una más de las que, día a día, llevan a cabo, «esta Asociación no atiende a personas con discapacidad, todos somos integrantes de ella, y lo que pretendemos es generar planes de vida para todos: proyectos de empleo, turismo, ocio...».

La cita contó con la colaboración de la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento del municipio, la Fundación 'Alfonso Gallardo' y diferentes casas comerciales.