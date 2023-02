«Para continuar avanzando, lo principal es romper el estigma de género, asumiendo que este no influye en el desarrollo y evolución del conocimiento»

Este sábado, 11 de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado por la ONU en 2015, con el objetivo de reconocer el papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y tecnológica, y promover la igualdad de género y su empoderamiento.

HOY Jerez de los Caballeros habla con la jerezana Marta Macarena Rodríguez Lima, pediatra en la UCI pediátrica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, que, pese a su juventud, consiguió el «cum laude» en su tesis doctoral el pasado año con El papel de ventilación mecánica con parámetros de protección pulmonar en la evolución postoperatoria de la cirugía cardíaca neonatal.

Hablamos con ella para conocer más sobre su tesis y qué opina sobre el papel de la mujer en investigación y ciencia.

- ¿En que versó tu tesis doctoral por la que obtuviste la máxima calificación «cum laude»?

Las cardiopatías congénitas son malformaciones del corazón que en muchas ocasiones requiere un tratamiento quirúrgico con el objetivo de devolver al corazón una anatomía favorable para que pueda llevar a cabo su función.

La corrección quirúrgica de las cardiopatías congénitas en la infancia se ha convertido en una práctica habitual gracias a los avances en las técnicas quirúrgicas, anestésicas y en el manejo postoperatorio, buscando con ello los beneficios derivados de una corrección precoz destinados a favorecer el crecimiento y desarrollo de los pacientes afectos.

Actualmente, en el caso de cardiopatías congénitas complejas, para proceder a su corrección, se hace uso de la circulación extracorpórea convencional (CEC) o bypass cardiopulmonar, procedimiento en el que la sangre se extrae de la circulación del paciente y por el cual se bombea y se mantiene el intercambio gaseoso del organismo de manera artificial, es decir, hace la función de corazón y de pulmón, excluyendo a estos dos órganos. Así el corazón queda vacío de sangre para que pueda ser intervenido. Mientras tanto, los pulmones además de vacíos de sangre, se dejan de ventilar quedando totalmente colapsados y así mejorar la visión del cirujano del problema cardíaco.

Esta técnica no está exenta de complicaciones, que se acentúan cuanto menor es la edad y peso del paciente y es agravada por el colapso de los pulmones durante el bypass.

- ¿Qué se ha demostrado con este estudio?

Con este estudio se ha demostrado que en niños menores de un mes mantener la ventilación de los pulmones durante el bypass para evitar que se colapsen, mejora el postoperatorio, permitiendo extubar antes a los pacientes y optimizar el perfil hemodinámico, disminuyendo el tratamiento con fármacos vasoactivos.

Esto supone un cambio en la forma de manejar a los pacientes neonatos a nivel respiratorio durante la cirugía cardíaca con resultados beneficiosos en el posoperatorio inmediato.

- Actualmente, ¿se encuentra inmersa en algún proyecto de investigación?

En la actualidad, no me encuentro inmersa en ningún proyecto de investigación propio, no obstante, en la UCI donde trabajo, sí se recogen continuamente datos y análisis de pacientes para conseguir valorar resultados y publicar nuevos estudios, así que, aunque no sean estudios propios, participo en proyectos de investigación, recogida, valoración y análisis de pacientes.

cedida

- ¿Qué supuso ese reconocimiento «cum laude»?

El proceso de investigación fue largo, pero vio su culmen el día de la defensa de la tesis. Un día insólito y muy emocionante en el que, rodeada de mi familia, pude concluir este trabajo. Para mí, la tesis doctoral fue un desafío intelectual, un reto para conseguir el máximo grado académico que otorga la universidad. Soy médico y doctora. Un trabajo que no podría haber conseguido sin la indiscutible ayuda de mi director, Reza Hosseinpour, al que le agradezco su confianza y su estímulo constante para que este trabajo saliese adelante.

- ¿Qué importancia crees que tiene el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia?

Para mí, la importancia que tiene es recordar que el objetivo de la ciencia es avanzar y descubrir beneficios para toda la sociedad y así lo han hecho durante muchos años mujeres científicas que, en lugar de reconocimiento y apoyo, han encontrado dificultades y obstáculos.

- ¿Crees que aún existe la brecha entre mujeres y hombres en la ciencia?

En mi experiencia, en medicina, no veo esa brecha entre hombres y mujeres. Es más, la mayoría de alumnos de la carrera pertenecen al género femenino. Así mismo, entre compañeros en el hospital no he advertido ningún tipo de distinción ni obstáculo por pertenecer a un sexo u a otro. En cambio, alguna vez, sí he notado esa brecha entre algunos pacientes a los que atiendo que, en ocasiones, da más importancia a la opinión de un médico hombre que a la de una médico mujer, aunque no suele ser lo habitual. Yo me siento respetada y reconocida en mi trabajo.

- ¿Qué medidas crees necesarias para avanzar en el papel de la mujer en la ciencia y darle así mayor visibilidad?

Pienso que en el siglo XXI lo principal es romper el estigma de género asumiendo que este no influye en el desarrollo y evolución del conocimiento, como se viene demostrando. La visibilidad se la están dando las propias mujeres que alcanzan metas que, hasta hace pocos años o en otras culturas y religiones, son impensables.