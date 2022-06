Nando Juglar se proclama campeón de Extremadura de Triatlón Sprint en la categoría VM3

Nando Juglar se ha proclamado campeón de Extremadura de Triatlón Sprint en la categoría VM3, el pasado domingo, en Mérida.

cedida

La décimo segunda edición del Triatlón Mérida Ciudad Patrimonio contó con una gran representación de triatletas jerezanos y destacó, según señala Miguel Barroso, presidente del Club Triatlón Jerez de los Caballeros, «por ser una prueba muy dura y bonita, muy exigente en cuanto a la climatología y, sobre todo, al nivel de los participantes». No obstante, manifiesta, «nos sentimos contentos con la clasificación que obtuvimos, ya que a pesar de no hacer una buena natación, supimos sobreponernos y remontar en la bicicleta y la carrera». Barroso agradece, una vez más, el apoyo de amigos y familiares «que nos acompañan en todas las pruebas, y que no dejan de animarnos y apoyarnos por todo el recorrido. Sin duda, son una parte imprescindible de este Club».