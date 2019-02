Las murgas jerezanas ultiman sus ensayos para el Certamen del próximo viernes Murga 'Las Inesperadas 2.0'. / CEDIDA La venta anticipada de entradas, al precio de 2 euros, comenzará el jueves 28 de febrero, desde las 18:30 horas MARI PAZ ROMERO Lunes, 25 febrero 2019, 10:41

Las murgas jerezanas ultiman sus ensayos para el 'Certamen de murgas' del próximo viernes, 1 de marzo, que será presentado por Chete Guzmán. 'Los Pasotas', 'Las inesperadas 2.0' y 'Los Carapipas' -en este orden- subirán al escenario del Cine-Teatro Balboa, a las 21 horas, para prender, con sus voces y letras, la chispa del Carnaval de Jerez de los Caballeros 2019.

En primer lugar, 'Los Pasotas' se presentan, este año, como 'Tendido cero' y subirán al escenario 18 integrantes. Manolo Castellano, miembro de la citada murga, señala que «ya estamos ultimando, después de tanto tiempo ensayando, falta el último empujón, aunque siempre tenemos algo de última hora y este año no iba a ser menos». Castellano, sin desvelar demasiado y mantener el efecto sorpresa, indica que los temas que tratarán sus letras serán «temas de actualidad política y social, y algún que otro suceso inesperado, aunque siempre fieles a nuestro estilo, también, habrá temas de sentimiento y agradecimientos». Respecto a la puesta en escena, Castellano mantiene el silencio, pero, adelanta «creo que gustará bastante».

Murga 'Los Pasotas'. / CEDIDA

Por su parte, 'Las Inesperadas 2.0', murga de nueva creación, se presentan como 'Divinas de la muerte'. Ana Sousa, miembro del grupo, destaca que son 14 integrantes y que 'Las Inesperadas 2.0' surge a partir de la idea de crear una murga de mujeres, ya que, a día de hoy, solamente hay murgas de hombres o mixtas, «los últimos ensayos lo llevamos con muchas ganas e ilusión, esperando que llegue el gran día». Sousa señala que la temática de su repertorio es «muy variada, tratamos temas locales, sociales... y esperemos que a gusto de todos. Han sido muchos meses de trabajo, sacrificio y esfuerzo, así que, ojalá sea recompensado y valorado, puesto que la mujer en la historia jugó un bonito papel». Sousa, manifiesta el deseo «de estar a la altura y que sea el comienzo de un largo camino».

Por último, 'Los Carapipas' se presentan como 'Bajando archivo'. Sergio Carrasco, miembro de la citada murga, indica que al escenario se subirán 20 integrantes y, sobre la puesta en escena, este año, destaca, «tenemos una idea muy jerezana y muy de aquí, que esperemos que la gente sienta como suya, pero, siempre, con el picante del carnaval y sus parodias». Sobre la temática de su repertorio, Carrasco no desvela demasiado, «hay línea continua y no queremos más sanciones», continua, «nos gustaría que la gente viva el carnaval como lo que es, una fiesta de la libertad, y que nadie se sienta ofendido sino que se lo tomen con sentido del humor». Además, manifiesta que habrá sorpresas, «como he dicho no podemos desvelar nada, pero sí adelantar que habrá hasta magia».

Murga 'Los Carapipas'. / CEDIDA

Las tres murgas desean que los jerezanos y las jerezanas vivan el Carnaval con alegría, salgan a la calle y llenen el Cine-Teatro Balboa, «es la fiesta del pueblo, de la libertad y la alegría, solo podemos decir: ¡viva el Carnaval!»

La venta anticipada de entradas (venta máxima de 4 entradas por persona), al precio de 2 euros, comenzará el jueves 28 de febrero, desde las 18:30 horas. La recaudación irá destinada a 'Carlos Rigote Vera', un niño de 3 años que padece una lesión cerebral y necesita un coche adaptado.