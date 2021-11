Todo listo para disfrutar de una nueva edición del Festival de la Canción de Extremadura

El cine teatro Balboa acoge este sábado, 20 de noviembre, a las 19.30 horas, el Festival de la Canción de Extremadura, organizado por la Asociación cultural y juvenil 'La Trouppe'.

16 artistas, procedentes de distintos puntos de Extremadura y Andalucía, subirán al escenario con una gran variedad de estilos musicales: La Vecina del Sexto, de Plasencia, con 'Lo que daría'; Anabel Casco, de Miajadas, con 'The Best'; Álvaro Montes, de Trebujena, con 'Avísame'; Shara Pablos, de Cáceres, con 'Volvamos a empezar'; Mario Romero, de Valverde de Mérida, con 'Como las alas al viento'; David Patiño, de Arroyo de San Serván, con 'Feeling good'; Agustín Sánchez, de Don Benito, con 'Si te vas'; María Sánchez, de Almendralejo, con 'Mio Bambino Caro'; Claudia Franco, de Olivenza, con 'Benijo'; Julia y Sara Rey, de Sevilla, con 'Eso es mío'; Isa Durán entre rumbas, de Fregenal de la Sierra, con 'Tangos de Luis Ortega'; Silvia Albendín, de Aljaraque, con 'She used to be mine'; Paula Díaz, de Gijón, con 'Stand up'; Mila Balsera, de Cazalla de la Sierra, con 'Señora'; María Galván, de Calzadilla de los Barros, con 'Angelitos negros', y Marta Carretero, de Fregenal de la Sierra, 'Creep'.

Su director y representante de La Trouppe, Victoriano Baena, señala que retoman esta nueva edición con el deseo de que el público disfrute, «ayer, realizamos la prueba de sonido para que todo salga perfecto, aunque no hay restricciones de aforo en el cine, todas las personas que asistan deberán llevar su mascarilla y respetar las medidas de seguridad establecidas».

La persona ganadora se llevará el micrófono de oro y 1.500 euros; micrófono de plata y 600 euros para el segundo clasificado y micrófono de bronce y 300 euros para el tercero».

El Festival cuenta con el patrocinio del Instituto de la Juventud de Extremadura Ayuntamiento Jerez de los Caballeros, Diputación de Badajoz, y empresas y casas comerciales.