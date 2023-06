Una junta gestora asume la gestión de la Hermandad de Aguasantas ante la dimisión de cuatro miembros de su junta directiva

El Arzobispado de Mérida-Badajoz, a través de la Delegación de Hermandades y Cofradías, nombra una junta gestora en la Hermandad de Nuestra Señora de Aguasantas ante la dimisión de cuatro miembros de su junta directiva.

En cumplimiento del artículo 45.2 de los Estatutos de la Hermandad, se manifiesta a través de decreto oficial firmado por Pedro Fernández Amo, delegado episcopal, «si a lo largo del cuatrienio cesaran dos de los tres componentes de la candidatura elegida, se comunicará a la Delegación Episcopal para las cofradías para proceder a nuevas elecciones generales o para proponer al Sr. Arzobispo el nombramiento de una junta o un comisario». Así, se indica, «comunico que, consultado el Consejo de Hermandades y Cofradías y escuchado el parecer del párroco, se ha propuesto una Junta Gestora formada por las siguientes personas: Francisco Gallardo Domínguez como Hermano Mayor de la citada Hermandad y en representación del Consejo de Hermandades y Cofradías, Isabel Valle Toro, María Carrasco Barroso, María Eugenia Álvarez Agudo y David Gómez Montes». Todos ellos ocuparán la junta directiva de la Hermandad hasta la celebración del próximo proceso electoral.

Como ya avanzó HOY Jerez de los Caballeros, las citadas dimisiones se produjeron, el pasado 17 de mayo, por parte de la vice-hermana mayor, Nuria Lineros, y la administradora, Avelina Gómez, junto a dos vocales, ante «la situación que se ha generado por el incumplimiento de los acuerdos tomados por mayoría en su última reunión».

A través de un comunicado, señalaron que uno de los motivos de esta dimisión fue la cesión del paso de la Virgen para procesionar en el Corpus Christi de este año, «conscientes de las deficiencias que presenta, tales como problemas en las patas, anclajes y el elevado peso del templete del Corpus, acordamos realizar un estudio detallado por parte de profesionales. El objetivo de este análisis era prevenir posibles daños materiales y personales durante la procesión. Asimismo, acordamos brindar, como así se hizo, toda la información pertinente al párroco de Jerez de los Caballeros para que se pudieran explorar diferentes soluciones». A pesar de que, en aquel momento, no habían recibido notificación sobre la aceptación de sus dimisiones, se indicaba en el comunicado, «se tiene conocimiento de que se están llevando a cabo gestiones no autorizadas, como el traslado del paso y otras tareas administrativas, por parte de personas que no son responsables en virtud de nuestras dimisiones».

En el citado comunicado, lamentaban esta situación y reiteraban su compromiso de trabajar en beneficio de la Hermandad de Aguasantas y su devoción, «esperamos que se tomen las medidas adecuadas para restablecer el orden y la legalidad en la gestión de la Hermandad, en concordancia con los Estatutos vigentes».