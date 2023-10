Julián Antúnez, campeón de la Copa de España de BTT XCM en la categoría Máster 60

Mari Paz Romero Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El jerezano Julián Antúnez, del Kazajoz Cycling Team, se proclama campeón de la Copa de España de BTT XC Maratón en la categoría Máster 60, tras finalizar la quinta y última prueba de esta competición, disputada el pasado fin de semana en Cazorla, Jaén.

Para Antúnez, «ha sido una victoria final con la que he disfrutado mucho y me siento muy contento». Además, «me llena de orgullo haber conseguido tan meritorio y trabajado triunfo, ya que es muy difícil ganar por el altísimo nivel que hay al tratarse de una Copa nacional. Esta victoria se la dedico, principalmente, a mi familia y al equipo Kazajoz Cycling Team que me han apoyado mucho», señala.

Un título que suma a la medalla de plata conseguida en el Campeonato de España de XC ultramaratón y al título de campeón de Extremadura de Gravel en la categoría máster 60.

