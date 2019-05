José Antonio Santana Rubio se proclama Campeón de España Sub 25 en Culturismo Natural José Antonio Santa Rubio. / Cedida. El jerezano representará a España en su categoría en el Campeonato de Europa WNBB que se celebrará próximamente en Manchester PAULA DÍAZ Domingo, 19 mayo 2019, 23:20

El jerezano José Antonio Santana Rubio se ha proclamado campeón de España en Sub 25 en la Copa de la Asociación Española de Culturismo Natural (AECN) que se ha celebrado este fin de semana en Madrid. Contentísimo con su logro hoy domingo regresaba a Jerez de los Caballeros junto a su familia que le ha apoyado en esta cita importante.

Con sus entrenadores. / Cedida.

Para Santana el título conseguido significa mucho, según ha manifestado a HOY Jerez de los Caballeros, «representa el fruto y la recompensa a la constancia, el esfuerzo, me he quitado de muchas cosas, de salir, de comer ciertas comidas, psicológicamente es duro». Para este jerezano llegar hasta aquí ha sido un reto personal en el que, eso sí, no ha estado solo. Por ello ha agradecido el apoyo incondicional de sus padres, su hermana, la familia que le viene animando, y el apoyo de su entrenador, Emilio Carrasco y de Manuel Galván.

El triunfo conseguido le llevará a representar a España en su categoría, en el Campeonato de Europa WNBB que se celebrará próximamente en Manchester.