El jerezano José Joaquín Gómez, vencedor del XI Slalom Ráfagas Racing

El piloto jerezano José Joaquín Gómez Garrido del Motor Club Jerez de los Caballeros consiguió, el pasado domingo, la victoria en el XI Slalom Ráfagas Racing, tercera cita del regional de la especialidad disputada en la localidad de Almendralejo.

Así se ha dado a conocer a través de nota de prensa en la que se señala que el vencedor conseguía ser el único en bajar de la barrera de los dos minutos en el trazado ubicado en el recinto ferial para acabar anotándose en la segunda manga un mejor tiempo de 01:59.835 minutos a los mandos de un Peugeot 106, por delante del dombenitense José María Ruiz Caballero de Espartanos Don Benito con un tiempo de 02:00,609 minutos con su Citroën Saxo VTS. La tercera posición de la general fue para Alejandro Guerrero del Motor Club Jerez de los Caballeros con un Peugeot 106 y un mejor paso de 02:00,884 minutos.

Gómez, según se señala, comenta que «desde el principio esta semana he estado preparando el coche cambiando piezas y en la competición me he sentido muy a gusto pilotando, en un circuito que era todo asfalto y muy rápido, como a mí me gusta», tras la victoria se acerca al liderato de la regional a tratarse de un Slalom con uno de los coeficientes más altos «me acerco un poco a Caballero, al que a la tercera he sido capaz de vencer, este es mi tercera año compitiendo y desde pequeño llevo preparándome para hacer lo que me gusta».

El Trofeo Promoción, también, recayó en José Joaquín por delante de su compañero de escudería Alejandro Guerrero y Antonio Javier Merchán de Ráfagas Racing con su Volkswagen Golf.

Pódium de la categoría 'Trofeo Promoción'. / CEDIDA

La carrera estuvo organizada por Ráfagas Racing con la colaboración de la Junta de Extremadura a través de la Fundación Jóvenes y Deporte, la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Almendralejo, así como la Federación Extremeña de Automovilismo junto a diversas empresas patrocinadoras.