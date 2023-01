La jerezana Patricia García recibe el premio 'Excelencia Docente Emergente' por la Universidad Politécnica de Madrid

La ingeniera Patricia García Muñoz, natural de Jerez de los Caballeros, ha recibido el premio 'Excelencia Docente Emergente' por la Universidad Politécnica de Madrid. García es profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de esta universidad madrileña y recibe el galardón por su labor docente que lleva realizando desde hace diez años.

La jerezana es ingeniera Química por la Universidad de Extremadura y por la University of the West of Scotland (Reino Unido, 2011), Máster en Ingeniería de Procesos Industriales por la Universidad Complutense de Madrid (2013) y Doctora por la Universidad Autónoma de Madrid (2017).

García ha destacado por obtener diversos premios en base a su formación entre los que puede destacarse el Primer Premio Nacional al mejor expediente en el área de Ingeniería y Arquitectura otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Tratamiento de aguas residuales

García investiga el desarrollo de nuevos catalizadores y procesos para el tratamiento de aguas residuales «para lo cual ha participado en 13 proyectos de investigación, liderando 4 de ellos a nivel nacional e internacional, ha publicado 38 artículos en revistas JCR de alto impacto y 9 capítulos de libro y es inventora de 2 patentes (una extendida al ámbito internacional)». Además, ha presentado más de 40 comunicaciones a congresos siendo la mitad de ellas en congresos internacionales. Por otro lado, ha impartido docencia en asignaturas de diversos grados y máster de titulaciones de ingeniería química e ingeniería en tecnologías industriales.

Para esta jerezana, «este premio es una gran satisfacción, pues reconoce mi labor como profesora, me anima a aumentar la atención sobre el proceso de aprendizaje de mi alumnado y la calidad de la enseñanza, teniendo siempre presente lo que la investigación y la innovación educativa pueden aportar».