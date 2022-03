La jerezana María Fernanda Zahínos López presenta su tercer libro 'Tú en mi lugar'.

'Yo como tú' y 'Mi pequeño amigo' fueron las primeras obras de esta jerezana que señala a HOY Jerez de los Caballeros su pasión por la escritura, «me supone mucho esfuerzo, pero me gusta escribir. Escribo porque me hace sentir bien y escribiendo me es más fácil expresar mis sentimientos. Aproveché el confinamiento para terminar de escribir mi último libro».

Su objetivo, manifiesta, es «visibilizar las diferentes realidades del día a día desde diferentes puntos de vista. De forma más específica reflejar las diferentes capacidades de las personas».

cedida

Zahínos señala que ha sido una presentación muy especial, «he estado rodeada de amigos y familia. También, de dos jóvenes escritores Luisa Chávez de Jerez de los caballeros y Pedro Galván de Fregenal que, aunque no me ha podido acompañar, me ha enviado un vídeo. A los dos los conozco del club de lectura de Plena Inclusión Xerez que han venido a visitarnos alguna vez. Además, nos ha acompañado Atocha de Plena Inclusión Extremadura».