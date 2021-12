La jerezana Beatriz Vidal Fernández publica su primer libro 'Diario de una madre despeinada'

Creativa, familiar y alegre. Así, se define Beatriz Vidal Fernández, autora de 'Diario de una madre despeinada'. Una obra con la que esta jerezana se inicia en el mundo de la escritura y que se presenta este miércoles, 29 de diciembre, a las 19 horas, en el Palacio de los Guzmanes.

HOY Jerez de los Caballeros habla con ella para conocer cómo se fraguó esta novela y qué encontrarán los lectores en su interior.

- ¿Cómo nace 'Diario de una madre despeinada'?

En la cuarentena, cuando teníamos tanto tiempo libre, a algunas personas les dio por la repostería y, a mí, me entró el gusanillo de escribir una historia. Empecé como algo para rellenar ese tiempo libre y terminó por hacer que me sumergiera de lleno en la historia.

- ¿Qué supone para ti tu primer libro?

Había intentado escribir antes, pero no había tenido el valor de que nadie lo leyera hasta que un amigo me animó a hacerlo. Para mí, poder mostrar esta historia es como desnudar mi alma, ya que soy una persona muy tímida, aunque no lo parezca con todas las actividades que realizo, pero es un paso muy grande porque al escribir, aunque yo no soy la protagonista, he mostrado muchos aspectos míos.

- ¿Qué hay, entonces, de Beatriz Vidal Fernández en esta obra?

Pues hay mucho, ya que me he inspirado en muchas de las experiencias que, como madre, desde hace seis años, me han ido ocurriendo. Ya sea, por mi despiste, como el de la protagonista del libro, o por el simple hecho de intentar llevar todo al día.

- ¿En qué o en quién te inspiraste para escribirla?

Pues como he dicho antes, me he inspirado en muchas de las anécdotas que me han ido pasando en estos seis años como madre. No quiere decir que sea una obra autobiográfica, pero sí tiene mucho de mí. Al ser la primera vez que escribo una novela era inevitable no introducir partes autobiográficas.

- ¿Qué encontrará el lector en esta obra y qué pretendes transmitirle?

El lector va a encontrar una historia de amor al fin y al cabo, y una historia de superación y aceptación personal. Todos hemos tenido una época de nuestra vida en la que no sabemos por dónde tirar, pero a la protagonista de esta historia le pasan situaciones un poco embarazosas que le dan un punto de humor a todo este «diario».

- ¿Podría revelarnos algo de sus personajes?

La protagonista es Ana, una madre divorciada. Ana está un poco perdida después de superar que, ahora, tiene que asumir su vida sola, aunque tiene a su mejor amiga Vero para apoyarla en todo y sacarla de fiesta. Por otra parte, está Daniel, un chico que no sabe la que se le viene encima cuando conoce a Ana y todo el caos que la acompaña. El resto se lo dejo a los lectores.

- ¿A qué público va dirigida?

Podría decirse que es una novela romántica por lo que se la recomiendo a toda aquella persona que le gusten las historias de amor, las comedias románticas y que quiera pasar un ratito divertido junto a un libro que, hoy en día, con las redes sociales, hemos perdido el hábito de leer y hay que recuperarlo.

- ¿Cómo ha sido el proceso de escribir 'Diario de una madre despeinada'?

Ha sido un proceso de un año y medio muy difícil debido a mi falta de tiempo y experiencia, pero gracias a amigos como David Carrasco, Laura Hernández o Nuria García, que fueron leyendo los capítulos y ayudándome a corregir partes que no se entendían bien, me resultó más sencillo. Siempre dicen que cuatro ojos ven más que dos y, en este caso, han sido seis.

- ¿Qué fue lo más complicado a la hora de escribir 'Diario de una madre despeinada'?

Para mí, lo más difícil de todo el proceso ha sido el momento de leer y releer para corregir y mejorar aquellas partes que no se entendían bien. Ese trabajo lo hace normalmente un editor, pero, en este caso, al haber autopublicado, he recibido ayuda, pero ha sido la parte más aburrida y tediosa.

- ¿Tienes pensado escribir otras obras?

Me encantaría seguir escribiendo, es más, tengo en mente escribir una segunda parte para 'Diario de una madre despeinada', pero tengo que sacar tiempo y eso es lo más difícil. Espero que esta novela guste mucho, que es lo más importante ahora mismo, ya que es una gran responsabilidad para mí que alguien compre algo hecho por mí.