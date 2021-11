Jerez vuelve a alzar la voz en contra de la violencia hacia las mujeres

Jerez de los Caballeros puso de manifiesto ayer, 25 de noviembre, su implicación en la lucha para la erradicación de la violencia contra las mujeres, con la celebración de un acto emotivo y comprometido que tuvo desarrollo en el patio del Centro cultural San Agustín, con la participación de autoridades, concejales de los distintos grupos políticos que integran la corporación municipal, representantes de la Guardia Civil, asociaciones y ciudadanos.

El concejal de Igualdad, Cooperación y Diversidad, abrió el acto significando la importancia de actuar y no ser cómplices de esta lacra que a 13 de octubre de 2021, ha acabado con la vida de 37 mujeres y quedado huérfanos a 21 menores. El edil agradeció la implicación de todas las personas, colectivos y entidades en dicha programación e incidió en que el logro de la igualdad real y la lucha contra la violencia de género es «tarea de todos y todas».

Sus palabras dieron paso a la lectura de un manifiesto por parte de mujeres, jóvenes y niñas. En el mismo, se destacó que «la violencia machista no sabe de edad ni de generaciones», que «este problema social no está solucionado ni se tiene aún la suficiente conciencia sobre él», que «los maltratadores siguen sueltos, impunes en una sociedad que solo los acusa cuando ya han quitado la vida a su pareja, ex pareja o a sus hijos e hijas», que es precio que «exista un amparo legal y social real» y que esta lacra «no terminará hasta que existan generaciones concienciadas y formadas en igualdad».

Compromiso

El concejal de Igualdad destacó el compromiso del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros contra la violencia de género, anunció que el equipo de gobierno llevará al próximo pleno ordinario la creación de un Gabinete de apoyo psicosocial para la atención a las víctimas de ésta y de todo tipo de violencia y dio paso a un homenaje emotivo a las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas a lo largo de este año. Autoridades, concejales miembros de la corporación, y personas asistentes al acto recordaron una a una a todas las víctimas, con nombre y apellidos.

En el cierre del acto, la alcaldesa puso de relieve la terrible realidad que está detrás de las cifras de víctimas de la violencia de género, 1.118 mujeres desde el año 2003, tuvo palabras de reconocimiento para la Guardia Civil de Jerez por su labor en este ámbito, y de agradecimiento a los grupos políticos de la corporación municipal, subrayando la necesidad «unidad» para poner fin a esta lacra.

Un minuto de silencio, el encendido de farolillos y finalmente el encendido de tres velas de color morado colocadas en un gran farol que se ubicará en el parque de Santa Lucía junto al monolito instalado en el mismo a iniciativa de la Asociación de Mujeres Progresistas 'Felisa Tanco', pusieron el colofón a este acto central con motivo del 25N.