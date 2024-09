Jerez volverá a disfrutar de su Feria Cofrade

Ana Isabel Padilla Macías Jerez de los Caballeros Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Jueves, 19 de septiembre 2024, 08:00 Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

Los próximos 21 y 22 de septiembre, el recinto ferial de Jerez de los Caballeros será el escenario de la celebración de la II Feria Cofrade, organizada por la Asociación Ferial cofrade de la localidad jerezana (ASFECO) con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, Diputación de Badajoz y Junta de Extremadura; la participación de empresas vinculadas al quehacer que conlleva la celebración de la Semana Santa y la implicación de las cofradías jerezanas, así como bandas y agrupaciones musicales, que también serán protagonistas de su programación.

En la Feria Cofrade, que será el punto de encuentro ideal para todos los apasionados de la Semana Santa, los asistentes podrán descubrir una gran variedad de empresas especializadas en orfebrería, restauración, cerería, floristería, bordado y artesanía cofrade, además de disfrutar de la participación de las cofradías jerezanas, bandas y agrupaciones musicales que harán de este evento una celebración llena de tradición.

Mañana viernes, día 20 de septiembre, se llevará a cabo la recepción de expositores.

El sábado día 21, a las 11.30 horas, tendrá lugar la inauguración oficial; a las 12.00 horas la apertura de stands y a las 12.15 horas la apertura del servicio de barra por parte de la Cofradía del Señor Ecce-Homo. A las 12.25 horas se podrá disfrutar del concierto de la Asociación Musical de Jerez; a las 12.30 horas del concierto AM Nuestro Padre Jesús; a las 16.00 horas Perfumes Cofrades (Pasion By Mosaik); a las 17.30 horas Concierto AM Valle de Santa Ana; y a las 19.00 horas Concierto Banda Señor Ecce-Homo. A las 20.00 horas se cerrarán los stands y a las 22.00 horas comenzará la animación musical.

Ya el domingo, día 22 de septiembre, a las 12.00 horas volverán a abrir los stands y el servicio de barra. A las 12.15 horas habrá una cata de incienso (Inciensos Sevilla). A las 13.00 horas se podrá disfrutar de un nuevo concierto con la AM Maestro Sousa (OJE) y a las 14.00 horas del concierto de la Banda CC y TT Catalinos. A las 16.00 horas Imágenes 3d (Bordados Conarte) y a las 18.30 horas se llevará a cabo el cierre de stands.

A la presentación del evento, a finales del pasado mes de agosto, acudieron la concejala de Semana Santa del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros Estela Guzmán; Andrés Antonio Carrasco, presidente de Asfeco; Francisco Martínez, Presidente de la Junta de Cofradías y Miembro de Asfeco y Juan Manuel Holguín, Miembro de Asfeco.

El objetivo marcado por la organización, como explicó Andrés Antonio Carrasco a RTV Jerez, es el de lograr consolidar la feria y esperan que el público disfrute de los numerosos expositores y el acompañamiento musical.

Por su parte, Francisco Martínez explicó que en Jerez de los Caballeros son «muy cofrades» y quieren volver a poner en el punto de mira a la localidad con una feria que es única en Extremadura en la que se darán cita talleres de renombre tanto de la localidad y la región como de diferentes lugares de España.

Estela Guzmán por su parte, señaló que a la feria acuden muchas empresas que no se conocían en la localidad a mostrar su trabajo dándole más renombre a la feria ya Jerez.

Ya el pasado 14 de septiembre se celebró el primer acto como preámbulo a la feria; un concierto de la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana, Sevilla.

De esta forma, han abierto la feria con la actuación de una banda puntera en España, algo que intentarán las próximas ediciones; contar con la banda más puntera que haya en ese momento en España.

