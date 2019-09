Jerez se suma al Día Mundial del Alzhéimer y exige 'Evolución' para dar respuestas adaptadas a las necesidades cambiantes

Ante las condiciones climatológicas adversas, el auditorio del Conventual San Agustín se convirtió en el mejor escenario para acoger las actividades que, con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Jerez de los Caballeros y Comarca Sierra Suroeste (AFAD) había preparado en el municipio. Una gran pancarta con el lema 'Evolución', realizada por los alumnos del Colegio de Educación Especial 'Nuestra Señora de Aguasantas', presidía el escenario, y una marea de globos morados con distintos dibujos, realizados por los alumnos de los colegios 'Sotomayor y Terrazas' y 'El Rodeo', tiñó de color, empatía, sensibilidad y creatividad el citado auditorio.

Marea de globos realizada por los alumnos de los colegios 'Sotomayor y Terrazas' y 'El Rodeo'. / MARI PAZ ROMERO

La jornada comenzó con la canción 'Estoy contigo' de la Oreja de Van Gogh que se ha convertido, en la actualidad, en un importante símbolo de esta lucha. A continuación, Paula Díaz, presidenta de AFAD, informaba que, ante un problema de salud, Pepa Gómez Bustamante no podía asistir, por lo que, en su lugar, se había preparado una actividad en la que cinco personas de la Asociación contarían su testimonio respecto a esta enfermedad. Díaz señaló que estas personas trabajan en terapia familiar, bajo la dirección de María José Larrasa, psicóloga, para construir un relato positivo, «le intentamos dar una visión diferente respecto a la atención del enfermo. Trabajamos en terapia grupal e individual para ayudar a los cuidadores principalmente y que se enfrenten, día a día, con mejores herramientas a esta enfermedad».

Testimonios. / MARI PAZ ROMERO

Todos los testimonios coincidieron en que la terapia grupal es una experiencia muy «gratificante», «con esta terapia no nos sentimos solas, aprendemos con la experiencia de cada una y a cambiar nuestra forma de actuar con nosotras mismas y nuestros familiares. En el grupo, todo son ánimos porque te das cuenta que no eres la única. Además, aprendemos a gestionar nuestras emociones; hay un antes y un después con esta Asociación, pues, las terapias hacen que no te olvides de ti porque el cuidador, también, necesita ser cuidado».

Manifiesto

A continuación, se procedió a la lectura de un manifiesto con el que se buscó la reflexión, pero, sobre todo, hacer tomar conciencia de que «los tiempos cambian» y, con ellos, todo lo relacionado con las demencias en general y con el Alzhéimer en particular, así como con las consecuencias que genera en las personas y en la sociedad, «el paso del tiempo no solo ha introducido nuevos perfiles demográficos que, a su vez, han generado nuevas necesidades, sino que también ha traído consigo la necesidad de actualizar los cuidados y las atenciones que han de satisfacer esos nuevos requerimientos».

Un manifiesto vertebrado por la palabra «evolución», elegida como lema por la Confederación Española de Alzhéimer para este año 2019, que hizo hincapié en la evolución demográfica, familiar, en el ámbito socio sanitario, para el cuidado del cuidador y en el cuidado. Un manifiesto que apeló, una vez más, «a la construcción de un Centro de Día en Jerez y, en general, por más y mejores recursos para la atención del deterioro cognitivo en toda la comarca». Así, se reivindicó «la implicación de todas las administraciones para que cumplan con su deber de atención a toda la ciudadanía y se combata el acceso desigual de los ciudadanos del medio rural a recursos que son esenciales», y con el que se instó a continuar investigando, «es preciso que los poderes públicos incentiven la investigación biomédica, social y sociosanitaria porque con ella se encontrará la solución que millones de personas reclamamos».

También, se pidió por «una Legislación adaptada a las necesidades actuales y futuras, y por la aprobación del Plan Nacional de Alzhéimer y otras demencias». Finalmente, se apostó por «la construcción de un relato positivo en torno a la enfermedad de Alzhéimer».

Agradecimiento

A continuación, miembros de la junta directiva de AFAD hicieron entrega de un diploma a las personas y los colectivos que, de una manera u otra, colaboraron en la puesta en marcha de esta jornada: familia Mazuecos Salas; Ricardo Maldonado Bernal; Guillermo Larrasa Galván; Ayuntamiento de Jerez; Colegio de Educación Especial 'Nuestra Señora de Aguasantas'; Colegio Rural Agrupado 'Nuestra Señora de la Paz'; Colegio 'Sotomayor y Terrazas'; Colegio 'El Rodeo'; Laura Hernández y Beatriz Vidal, pertenecientes a la 'La Trouppe'.

Lectura cuentos infantiles. / MARI PAZ ROMERO

Como broche final, Hernández y Vidal dieron lectura a dos cuentos infantiles cargados de sensibilidad y de un importante mensaje para que los niños, también, participen en el cuidado de sus abuelos, y se hizo entrega de un «marcapáginas» al público presente, realizados por el Colegio Rural Agrupado 'Nuestra Señora de la Paz'.