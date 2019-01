El Jerez sigue sin encontrar el camino del triunfo Diego Barrero, en Mérida, el pasado mes de noviembre. / J. M. ROMERO El equipo templario no pudo pasar del empate en casa contra el Azuaga OPTA Lunes, 14 enero 2019, 09:43

El Jerez no pudo pasar del empate en casa contra el Azuaga. Este resultado hace que acumule ya cuatro semanas sin conseguir la victoria y continúa perdiendo fuelle con respecto al playoff. Y lo cierto es que pudo ser peor, pues tras disputar un buen primer periodo y disponer de ocasiones, vio como el conjunto visitante se situaba por delante a poco más de quince minutos para la conclusión. Un tanto de Carlos Arias en una jugada a balón parado en el descuento terminó por darle al menos un punto.

El choque comenzó con dominio del Jerez, aunque el Azuaga dispuso del primer acercamiento en el minuto 2 con un lanzamiento de Chepe fuera. Posteriormente, comenzaron a llegar las ocasiones del conjunto templario. En el 23, Juanito de la Cruz recortó a un defensa y su balón se estrelló en el palo. En el 28, Chema remató, pero rechazó un defensa cuando el balón iba camino de gol. E instantes después, De la Cruz volvió a intentarlo, pero el colegiado intervino con acierto.

En el segundo periodo, el choque continuó con el mismo guion. Juanito de la Cruz continuaba llevando el peso del ataque de su equipo, aunque el gol no terminaba de llegar y en el 75 sorprendió el Azuaga adelantándose con un tanto de Chete. No obstante, la alegría no fue plena para el cuadro visitante, al ver como se quedaba con uno menos tras la expulsión por doble amonestación de Kiko.

Lo intentó el Jerez a la desesperada en los compases finales. En el 92, Carlos Arias marcó de libre directo y conseguía al menos salvar un punto. Y, un minuto después, en pleno desconcierto del Azuaga, recibió su segunda expulsión por la roja directa que vio Isaac. Pudo llevarse incluso la victoria el equipo local con una ocasión postrera de Platero que no acertó a introducir el balón.

Jerez 1

Azuaga 1

JEREZ CF

Álex; Pedro Oliva, Carlos, Ferrer, Barrero (Pardo, min. 83), Ablanque, Dylan (Joaquín, min. 81), Chema, Juanito de la Cruz, Jony (Platero, min. 38) y Ramiro.

AZUAGA:

Carlos Sánchez; Álvaro, Nono, Ruby, Isaac, Kiko, Moisés, Copito (Edu, min. 71), Enrique (Perla, min. 81), Baghough (Luisito, min. 60) y Chete.

GOLES:

0-1: Chete, min. 75. 1-1: Carlos Arias, min. 92.

ÁRBITRO:

Fernández Fernández. Amonestó por parte local a Carlos Arias, Ferre, Dylan y Ramiro. Por parte visitante a Enrique y Moisés. Expulsó a Kiko por doble amonestación en el minuto 82 y con roja directa a Isaac en el minuto 93.

INCIDENCIAS

Manuel Calzado. 250 espectadores.