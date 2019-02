Jerez otorga a Feliciano Correa la 'Medalla de Jerezano Ilustre' por su afán de poner en valor la historia del municipio

El auditorio del Conventual San Agustín ha acogido, esta mañana, la entrega de la 'Medalla de Jerezano Ilustre' a Feliciano Correa, historiador, profesor, escritor, articulista, académico y cronista oficial de Jerez de los Caballeros.

La cita, enmarcada en los actos conmemorativos del V Centenario de la muerte de Vasco Núñez de Balboa, ha comenzado con la intervención de Antonio Torrado, persona encargada de conducir el acto y quien ha realizado un breve resumen del amplísimo y extraordinario currículum de Feliciano Correa: su labor como historiador, sus obras, sus reconocimientos y premios, su faceta política, su quehacer como docente y, también, en el ámbito de la Administración, así como, su gran labor y producción como cronista oficial de Jerez de los Caballeros y gran estudioso y conocedor de la figura de Vasco Núñez de Balboa.

A continuación, Gema Correa, hija del homenajeado, ha centrado su intervención en el amor que, desde pequeña, su padre le ha inculcado por Jerez, a ella y sus siete hermanos y hermanas, «Jerez ha sido referencia en nuestras vidas. Aquí, aprendimos a coger espárragos, pintar, comer jamón, el valor de la Semana Santa... por todas esas anécdotas, Jerez para nosotros es algo especial, sobre todo, por el cariño de sus gentes».

Posteriormente, Torrado ha leído dos cartas de felicitación dirigidas a Feliciano Correa: la primera, de Enrique Sánchez de León, quien fuese ministro de Sanidad y Seguridad Social en el gobierno de Adolfo Suárez, y la segunda, de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex presidente de la Junta de Extremadura. A su finalización, Torrado ha dado paso al homenajeado, Feliciano Correa.

Correa ha iniciado su intervención recordando a su abuela Fernanda y sus paseos por las calles de Jerez, y cómo le maravillaban sus iglesias, calles empedradas, escudos... «es en la importancia de la infancia, donde reside la verdadera patria del hombre y la mujer». A partir de ahí, Correa ha ido desgranando, levemente, los aspectos más destacados de su vida: el momento en el que partió de Jerez para irse a la Universidad o cuando, con tan solo 17 años, escribía sobre esta ciudad, «a Jerez he querido servirlo siempre, aunque sé que no he sido un cronista cómodo, pues nunca he permitido que se me ligaran las trompas de la libertad». Ser cronista, para Correa, es ser profeta del pasado, testigo del presente y notario del futuro, «aunque a veces me haya podido sentir cansado, nunca me he sentido desalentado y la razón, en mi caso, es el afán por este sitio que me ha narcotizado. La semilla de ese narcótico se llama amor, amor por donde vivieron o nacieron aquellos atrevidos aventureros que atravesaron mares o sirvieron a reyes, y que yo he tenido el placer de indagar sobre sus vidas». Para Correa, Jerez no es como otros pueblos de España, pues Jerez tiene alma, «Jerez tiene ese algo más que otros pueblos no tienen». Por eso, agradece al pueblo de Jerez este reconocimiento, pero, también, ha instado a los jerezanos a seguir luchando, «por fortuna en este pueblo hay mucho que hacer».

Para finalizar el turno de intervenciones, Virginia Borrallo, alcaldesa del municipio, ha resaltado la extraordinaria contribución de Feliciano Correa «al conocimiento y puesta en valor de la historia y del rico patrimonio de esta noble y leal ciudad de la que siempre ha sido un gran embajador». Borrallo ha subrayado la importante labor investigadora, literaria y periodística de Correa, «la actividad que ha llevado a cabo para difundir los aspectos más destacados de nuestra historia, la universal y la local, esa la que nos ha permitido conocer la grandeza de distintos personajes». Libros, conferencias, revistas y demás publicaciones se han visto realzadas con el «valor de su pluma y de su verbo fácil y pleno de conocimiento», ha manifestado Borrallo, «los jerezanos y las jerezanas debemos sentirnos muy afortunados por tener entre nuestros paisanos a una persona tan preocupada y ocupada por su pueblo». Por último, la edil ha finalizado su intervención con palabras de agradecimiento a «otro hijo ilustre de esta ciudad que un día se embarcó en la apasionante aventura de rescatar y poner en valor nuestra historia, «esa ha sido su gran gesta». En nombre de su pueblo, de sus gentes, por las que tanto cariño ha demostrado, ha entregado un obsequio de la figura de Vasco Núñez de Balboa.