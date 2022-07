El NCC de Jerez invita a «cacharrear» con los talleres «Programación creativa, robótica e IA» y «Cultura Maker e impresión 3D»

El Centro de Competencias Digitales (NCC) de Jerez de los Caballeros propone los talleres «Programación creativa, robótica e IA» y «Cultura Maker e impresión 3D», enmarcados en la acción «Cacharreo summer». Una acción que nace «con el objetivo de que la ciudadanía, especialmente los jóvenes, se forme en tecnologías habilitadoras digitales (THD) y, a la vez, mejore su empleabilidad».

Así, el 5 de julio comienza el taller «Programación creativa, robótica e IA». Un taller práctico para iniciarse en el mundo de la programación a través de herramientas visuales, «gracias a la programación, las personas participantes crearán los primeros contenidos digitales tanto para PC como para dispositivos Android. También, aprenderá a dar órdenes a un robot y descubrir el interesante mundo de la Inteligencia Artificial».

Del 11 al 15 de julio, está programado el taller «Cultura Maker e impresión 3D». Otro taller práctico donde se dará a conocer la filosofía del DIY (Do It Yourself) a través de la impresión 3D. En este taller, «las personas participantes podrán aprender a diseñar sus primeros modelos 3D, conocer los métodos de impresión 3D actuales y adquirir las competencias digitales necesarias para manejar las impresoras 3D».

Ambos talleres presentan una duración de 10 horas y están destinados a personas trabajadoras, demandantes de empleo, personas autónomas, empresarias o emprendedoras y, especialmente, a jóvenes de entre 16 y 30 años. Las personas interesadas pueden inscribirse gratis en el 924750086 (WhatsApp).

Encuentro virtual

Por otro lado, señala Jesús Manuel Méndez, técnico del citado Centro, «en el marco de esta campaña estival, se ha programado un encuentro virtual con Tomás Díez Ladera, director de los proyectos Fab Lab Barcelona y FAB City en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, para hablar sobre el impacto de la transformación digital en el empleo, la educación o la sociedad». El citado encuentro será, también, el 5 de julio, a las 10:00 horas. La inscripción en el mismo está disponible aquí: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Ne_CmNkNS1eYhaedNZ0zSQ

Currículum

Además, indica Méndez, está abierto el proceso de inscripción al taller «Currículum digital y habilidades tecnológicas para la búsqueda de empleo». En este taller, «no solo se trabajan herramientas y recursos tecnológicos para encontrar empleo, sino que participar en él permite desarrollar habilidades creativas creando currículums algo más diferentes».