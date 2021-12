Jerez canta a la Navidad con una nueva edición de su tradicional 'Certamen de villancicos'

El cine-teatro Balboa acogió, ayer, la celebración del tradicional 'Certamen de Villancicos', organizado por el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Música.

La cita, enmarcada en el calendario navideño de la localidad y conducida por Toñi González, contó con la participación de cuatro grupos. El primero en subirse al escenario fue el Coro Infantil de la Escuela Municipal de Música con 'Somewhere in my memory' y 'Está brillando una estrella' seguido de: el Coro de la citada Escuela y Aula de Coro de Adultos de Jerez de los Caballeros con 'La peregrinación' y 'Cantemos a María'; el Grupo folklórico 'Jara y Jerez' con 'Manolito y Chiquito' y 'Pastores de Extremadura' y, para finalizar, la Coral del AMPA del Colegio 'El Rodeo' con 'Peregrinación', 'La Zambomba' y popurrí de villancicos.

La entrada tuvo un carácter solidario y se recaudaron unos 100 kilos de alimentos no perecederos que tendrán como destino el almacén de Cruz Roja en Jerez de los Caballeros.

Al finalizar, Virginia Borrallo, alcaldesa del municipio, agradeció la labor y el trabajo de los participantes para llevar a cabo las diferentes actuaciones. Además, lanzó un mensaje de esperanza y ánimo, «llevamos dos años duros, todos queremos recuperar nuestra vida, pero vamos a intentar ser prudentes y mantener el respeto a las medidas de seguridad. Desde el Centro de Salud de la localidad, nos transmiten que la situación en Jerez y pedanías está controlada, el número de casos no son numerosos». También, deseó a los allí presentes «salud y que el 2022 sea lo más normal posible». Posteriormente, se hizo entrega a cada grupo de un obsequio.