«He intentado siempre ser un buen capitán, ser un referente para los compañeros y los aficionados»

PAULA DÍAZ Jueves, 30 mayo 2019, 16:50

Aunque rompamos la cronologia que venimos siguiendo en esta sección '50 años de Pasión verdinegra', era casi obligada por su marcha del Club esta entrevista a Diego Barrero, jugador y capitán del Jerez Club de Fútbol, equipo en el que recaló en el año 2001 con tan solo 20 años y del que se retira después de haber dado lo mejor de sí mismo profesional y personalmente, en el campo y fuera de él. Son inolvidables y emotivos los momentos que conserva en su memoria de su quehacer futbolístico en un club histórico del fútbol extremeño, destaca, y del que se lleva un crecimiento profesional pero especialmente valores y amigos de verdad.

¿Cómo llegó a la disciplina del Jerez Club de Fútbol?

-Pues acababa de ascender a Segunda B con el Logroñés, pero como consecuencia de un encierro por impagos en contra de la directiva, al final de temporada nos despidieron a todos. En esos momentos tenía unos representantes y me ofrecieron la posibilidad de ir a Jerez y así lo hice en el año 2001 con tan solo 20 años.

¿Cómo recuerda los comienzos en el equipo verdinegro?

-Los comienzos fueron buenos. Debuté como titular contra el líder Motril en casa, con una gran victoria. Aunque fue un año difícil porque era muy joven y no era titular indiscutible. Eramos una plantilla de bastante nivel que a final de temporada consiguió la mejor posición en la historia del club, sextos en Segunda B.

¿Qué momentos han sido especiales para usted dentro de este Club?

-Al final, nueve temporadas y media dan para muchos momentos especiales de los que se me pone la piel de gallina sólo de recordarlos. El último partido de la 2010/2011 en Mérida, ante 7000 personas, el que ganaba jugaba Play-Off y ganamos 0-3. La eliminación del Europa en casa con ese golazo de Chema y el siguiente partido contra el Guernica con una afición entregada. El partido en Segovia en el que ganamos 0-1 jugando un partido perfecto. El desplazamiento de la afición liderados por el Frente Templario a Cuenca y a Guernika. La tanda de penaltis contra el Cerceda en la que ganamos con el gol definitivo de mi gran amigo Pedro Oliva. La ovación de mi despedida por la afición del Plasencia. Estar 3 temporadas, exactamente 49 partidos sin perder en casa. Conseguir el récord de 15 victorias seguidas en la categoría… En fin, muchos momentos.

¿Cómo capitán ha tenido una responsabilidad importante dentro del equipo en estos últimos años, cómo ha vivido esta faceta?

-A mí me gusta tener responsabilidades, no soy el típico jugador que llega, entrena y se va a casa. He sido capitán en los últimos 4 clubs donde he jugado, pero aquí en Jerez es donde más protagonismo he tenido. He intentado siempre ser un buen capitán, ser un referente para los compañeros, para los aficionados, respetando al resto de equipos, sus jugadores y sus aficiones y por supuesto a los arbitros. Atender siempre a la prensa, sobre todo cuando las cosas no iban tan bien, con el fin de representar al club de la mejor manera posible. Si lo he conseguido, me doy por satisfecho.

-También se ha implicado con los más pequeños, ¿Cómo concibe esa formación en el fútbol base?

-Me lo propusieron hace tres temporadas, cuando la cantera no estaba en su mejor momento y fue un reto difícil, sobre todo cuando sacamos el cartel y nadie se apuntaba. Con el paso del tiempo y trabajando mucho creo que nuestra cantera está evolucionando día a día. Aunque sinceramente para mí lo más importante es que se formen como personas y en eso hago mucho hincapié, en los valores. También tengo la suerte de estar rodeado de buenos monitores, que son grandísimas personas.

¿Con qué se queda en lo profesional y en lo personal?

-Profesionalmente, tengo claro que C.D.Logroñés y Jerez C.F son los equipos de mi vida, aunque siempre me he identificado con los equipos donde he estado. He sido un jugador de club, me he sentido querido por compañeros, técnicos, directivos y aficiones de todos los sitios donde he estado. He conocido toda España, vivido en ciudades como Logroño, Soria, Santa Cruz de la Palma, Amurrio, Murcia, Albacete.. He tenido la suerte de no lesionarme en 20 años de profesión. Nunca me han puesto una multa, nunca he llegado tarde. Siempre recuerdo una frase de un compañero canario, ellos no estaban muy de acuerdo en que los jugadores de la península jugáramos allí y al principio fue duro, me sentía apartado. Cuando terminó la temporada y me fui, se despidió llorando y me dijo, no serás el mejor futbolista que ha pasado por aquí, pero eres la mejor persona de la península que he conocido.

Personalmente pues toda una vida dedicado a esto, con el sacrificio que conlleva. Por suerte apoyado por mi familia, principalmente mi mujer Natalia, que siempre ha estado a mi lado en toda esta aventura desde que nos conocimos hace 18 años, respetando siempre mi pasión con el sacrificio que conlleva para ella y para nuestros hijos. Y personas especiales muchas, de las últimas pues Bermejo, Jorge Zafra, Elena Fonseca y muchos más, son gente que te llevas en el corazón, que acabas queriendo de verdad.

En este año que el Jerez Club de Fútbol conmemora el 50º aniversario de su creación, ¿Qué aspectos destacaría de su entidad?

-Es un club con solera, un histórico del fútbol extremeño, con fama de club serio y pagador, con una identidad propia, que debe recuperar y que espero que lo haga la próxima temporada. También deseo que las gradas vuelvan a llenarse y que la población vuelva a identificarse con su club.

¿Cómo afronta a partir de ahora su futuro?

-Tengo claro que quiero seguir vinculado al fútbol, coordinando la cantera y entrenado al fútbol base, pero no me conformo con eso, terminar el nivel 3 de entrenador está en mis prioridades. De jugar, lo haría en una categoría menos exigente y también barajo la opción de formar parte de algún cuerpo técnico. Por otro lado seguir creciendo en mi negocio relacionado con los Transplantes Capilares en Estambul, de dónde acabo de llegar con grandes noticias laborales.