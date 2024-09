Inaugurada la II Feria Cofrade de Jerez de los Caballeros

Ana Isabel Padilla Macías Jerez de los Caballeros Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Sábado, 21 de septiembre 2024, 18:58 Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

Durante la mañana de hoy sábado, día 21 de septiembre, se ha inaugurado oficialmente la II Feria Cofrade de Jerez de los Caballeros en presencia de autoridades, miembros de la corporación municipal, representantes de cofradías y hermandades, y presidida por el secretario general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura, Víctor Píriz, el alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo, la concejala de Semana Santa, Estela Guzmán, el presidente de la Junta de Cofradías, Francisco Manuel Martínez, el presidente de la Asociación Ferial Cofrade, Andrés Antonio Carrasco y el párroco de la ciudad, Antonio María Rejano.

En las distintas intervenciones, todos, han coincidió en señalar, el marco de encuentro imprescindible para los cofrades de toda la región que ofrece esta feria, reflejo del arraigo que tiene en esta ciudad su Semana Santa, referente dentro y fuera de Extremadura. El secretario de Economía y el alcalde de Jerez, han felicitado a ASFECO por su compromiso con esta iniciativa, reiterando el apoyo de ambas instituciones. Después han realizado un recorrido para visitar a los diferentes expositores,

En la feria, que se celebrará los días 21 y 22 de septiembre, participarán Empresas de orfebrería, restauradores, cererías, floristas, bordadores y artesanía cofrade, procedentes de distintas localidades, principalmente de Extremadura y Andalucía, y otras comunidades autónomas, muestran, durante estos días, sus productos y novedades de cara a los preparativos de la Semana Santa de 2025.

La feria contará con la participación de seis Agrupaciones Musicales de Jerez de los Caballeros y Valle de Santa Ana, que deleitarán al público con sus marchas más emblemáticas a lo largo del fin de semana. Los stands permanecerán abiertos hasta las 20.00 horas, hoy sábado, y de 12.00 a 18.30 horas en la jornada de mañana domingo.

II Feria Cofrade

Ayer viernes, día 20 de septiembre, se llevó a cabo la recepción de expositores.

Hoy sábado, tras la inauguración oficial, se han abierto los stands a las 12.00 horas y a las 12.15 horas la apertura del servicio de barra por parte de la Cofradía del Señor Ecce-Homo. A las 12.25 horas se ha podido disfrutar del concierto de la Asociación Musical de Jerez; a las 12.30 horas del concierto AM Nuestro Padre Jesús; a las 16.00 horas Perfumes Cofrades (Pasion By Mosaik); a las 17.30 horas Concierto AM Valle de Santa Ana; y a las 19.00 horas Concierto Banda Señor Ecce-Homo. A las 20.00 horas se cerrarán los stands y a las 22.00 horas comenzará la animación musical.

Ya el domingo, día 22 de septiembre, a las 12.00 horas volverán a abrir los stands y el servicio de barra. A las 12.15 horas habrá una cata de incienso (Inciensos Sevilla). A las 13.00 horas se podrá disfrutar de un nuevo concierto con la AM Maestro Sousa (OJE) y a las 14.00 horas del concierto de la Banda CC y TT Catalinos. A las 16.00 horas Imágenes 3d (Bordados Conarte) y a las 18.30 horas se llevará a cabo el cierre de stands.

