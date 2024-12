Queridos lectores, queridas lectoras. Me pongo al frente de mi ordenador cada día para informarles de lo que acontece en la localidad, siendo la de hoy la más complicada noticia que he compartido con ustedes desde que llegara al HOY Jerez de los Caballeros.

HOY Jerez de los Caballeros cierra hoy sus puertas. Los proyectos empiezan y, muchas veces, llegan a su fin, siendo la imagen del mismo ciclo de la vida. Al igual que otros muchos hiperlocales, una veintena, HOY Jerez de los Caballeros escribe hoy sus últimas líneas. Llegué a este periódico el pasado mes de junio para cubrir el hueco que había dejado la anterior corresponsal en su marcha y, desde entonces, en lo que iba a ser algo temporal, les he acompañado cada día contando la actualidad de la localidad.

Cada día me sentaba delante de mi ordenador y, desde el municipio cacereño de Arroyo de la Luz, localidad cuyo periódico cierra también hoy, a más de 190 kilómetros de distancia, intentaba que me sintieran los más cerca posible, al igual que yo les sentía a todos ustedes.

Han sido ya varios años los que les he acompañado. Me he alegrado con y por ustedes por las buenas noticias que me llegaban desde Jerez y que quería compartir para que todos estuvieran informados y también me he entristecido con otras.

Entre todos han conseguido que me enamore de una localidad a la que, por lejanía, aún no he logrado conocer, pero que sin duda se merece que en cuanto pueda la visite para pasear por unas calles y plazas sobre las que tanto he escrito.

Gracias de corazón a todas las asociaciones y vecinos que me han ayudado a cumplir con mi labor, que me han mandado fotografías y datos con los que poder escribir las noticias y, por supuesto, gracias al Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros por haber estado a mi lado y hacer que mi labor fuera lo más fácil posible a pesar de la distancia.

Muchísimas gracias a todos los jerezanos y vecinos de sus tres pedanías; Brovales, Valuengo y La Bazana.

Temas

Jerez de los Caballeros