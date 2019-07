Guiones de televisión con sello extremeño La fundición de oro de Cristian Lay sirve de modelo para un capítulo de 'La casa de papel', que se ve en 191 países | La periodista de Montánchez Sara Solomando busca especialistas para preparar escenas que resulten creíbles ALBA BARANDA Lunes, 29 julio 2019, 10:51

Tiroteos, motos volando escaleras arriba, explosiones... e infinidad de trepidantes acciones más. Todas ellas pertenecen a 'La casa de papel' y todas ellas han pasado por el escrutinio de una extremeña, la periodista montanchega Sara Solomando, que es la jefa de Comunicación de Vancouver Media, la productora de la exitosa ficción. Para la elaboración de la tercera temporada el equipo de esta serie ha viajado hasta Jerez de los Caballeros para conocer de manos de un trabajador de Cristian Lay cómo convertir lingotes de oro en granos.

'La casa de papel', una serie de ficción española creada por Álex Pina e inspirada en la película 'Reservoir dogs' de Tarantino, ha sido la primera producción española en ganar un Emmy Internacional en la categoría de Mejor Drama. Esta historia de una banda de atracadores con nombres de ciudad, capitaneados por El Profesor, es la serie en lengua no inglesa más vista de Netflix, la plataforma de streaming que ha impulsado su éxito tras reducir de 70 a 50 minutos los capítulos y lanzarla en 191 países.

Días atrás, uno de los guionistas de 'La casa de papel', Javier Gómez, contó en Twitter algunos entresijos del proceso de escritura. El hilo comienza con la foto de una maleta que ilustra la cantidad de kilómetros que han recorrido para trazar línea a línea el argumento de esta tercera entrega.

En otra de las imágenes de este hilo aparece Sara Solomando vestida con el mono rojo y la épica careta de Dalí. Junto a esta foto Javier Gómez señala que «cuando queremos saber cómo fundir oro, cómo pegarle un tiro a alguien y dónde, qué tipo de armas usar o cualquier cosa, le preguntamos a Sara. Y ella investiga. Por eso fue a una fundición de oro de verdad a documentarse y le explicaron cómo hacer granalla».

A raíz de ese hilo, Vancouver ha explicado que para poner en pie el capítulo quinto necesitaban reducir el oro a granos pequeños de forma rudimentaria. Se pusieron en contacto con decenas de fábricas y joyeros, pero todos rechazaron explicar el método por motivos de seguridad. Todos excepto uno: Cristian Lay, la célebre joyería afincada en Jerez de los Caballeros.

Vancouver Media detalla que esta empresa les abrió las puertas y les dedicó una mañana entera para que se empapasen del proceso para poder simularlo después en la ficción de la forma más real posible. De hecho, muestran dos vídeos del método e indican que 'Cano', uno de sus trabajadores, les explicó que con solo un bidón de agua y algo de aire comprimido se podía hacer granalla.

'Cano' es Francisco Díaz para los que no le conocen, que son pocos en Jerez. Tiene 50 años y lleva literalmente la mitad de su vida trabajando en Cristian Lay. Es del Valle de Matamoros, localidad que se encuentra a nueve kilómetros de Jerez. Él sabe de primera mano el proceso de convertir metales preciosos en granalla. «Antes se utilizaba para afinar la plata, ahora ya no se usa», matiza.

Cuando hace aproximadamente tres años el equipo de documentación de Vancouver Media, con Solomando a la cabeza, se presentó en su lugar de trabajo, 'Cano' no sabía qué era 'La casa de papel'. Ahora le suena «algo más» pero no le ha picado la curiosidad por verla y averiguar si han adaptado adecuadamente el proceso a la ficción. «Les hice la fórmula en plata, ya que es el mismo método, y como es normal no íbamos a gastar oro», asegura.

Solomando recalca el agradecimiento que le profesa a la firma jerezana ya que, según confiesa «le salvaron la vida». Anteriormente había buscado información en Madrid e incluso en Córdoba, la ciudad joyera por antonomasia, pero no recibió respuesta. Ya casi rozando la desesperación llamó a Gallardo y allí se mostraron solícitos para ayudarle, pero las máquinas que tienen son industriales y esto no le valía, ya que los atracadores se encuentran encerrados en un banco, por lo que el proceso debía ser más rudimentario. En la misma llamada le sugirieron acercarse a Cristian Lay.

«No me pusieron ni una pega ni para explicarme el método ni para tomar vídeos del proceso», apostilla Solomando. «Fue una delicia trabajar con ellos, porque además me indicaron qué metales podíamos utilizar en la serie que no fuesen oro pero que se fundiesen igual y quedase con el mismo color para que no nos saliera tan caro», dice.

Luego le surgieron otras cuestiones -como las emisiones de gases- que tampoco dudaron en responderle vía telefónica. De esta forma, una necesidad importante para 'La casa de papel' fue cubierta únicamente en Extremadura.