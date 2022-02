Gran acogida de las III Jornadas 'Ser costalero' organizadas por la Asociación de Hermanos y Hermanas costaleros de Jerez

El auditorio del Conventual San Agustín acogió, el pasado sábado, las III Jornadas 'Ser costaleros', organizadas por la Asociación de Hermanos y Hermanas costaleros de Jerez de los Caballeros.

Las jornadas, señala Juan Antonio Bermúdez, presidente de la citada Asociación, tuvieron una «gran aceptación» y abordaron «el antes, durante y después de la pandemia, y las inquietudes que puedan surgir en torno al costalero y nuestra querida Semana Santa. Unas jornadas como arranque de lo que será nuestra Semana Mayor, donde empezamos calentando hombros».

Bermúdez destaca que «la Asociación ha trabajado muy duro, durante estos últimos meses, con el compromiso principal de animar a nuestros hermanos de paso, aquellos que hacen esa labor tan fundamental para nuestra querida Semana Mayor, acentuando la necesidad de tener que realizar un esfuerzo mayor y la parvedad imperiosa de no poder abandonar a nuestras imágenes e incidiendo en que, este año, al costalero lo necesitamos más que nunca». El presidente de la Asociación de Hermanos y Hermanas costaleros de Jerez no se olvida de «todos aquellos costaleros que, por diferentes circunstancias, no pueden seguir cargando sus pasos y, en especial, a aquellos que ya no están con nosotros».

Bermúdez manifiesta que, en las citadas jornadas, Francisco Gallardo, presidente de la Junta de Cofradías, destacó «la creación de un protocolo Covid, que ya está en marcha, realizado por representantes de la Junta de Cofradía y la colaboración de la Asociación de Costaleros, para establecer estrategias en función de los nuevos datos de los que tenemos conocimiento y esperando llegar con un protocolo que se adapte lo máximo posible a las circunstancias actuales y garantizar la máxima seguridad de los costaleros a la hora de realizar su penitencia». Por su parte, la alcaldesa, Virginia Borrallo, destacó «la importancia del costalero y la majestuosidad de nuestra Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional».

Tras el turno de intervenciones, se llevo a cabo una mesa redonda, moderada por Margarita Valle Vázquez, y conformada por: Juan Miguel Ramírez, Hermano Mayor de la Cofradía de Santo Domingo de Guzmán; Jaime García Escobar, capataz del Señor Ecce-Homo; Francisco Jesús Pérez Rodríguez, costalero de Nuestro Padre Jesús; Jaime Chávez Chamorro, director Musical de la Agrupación Musical 'Maestro Sousa' (OJE) y profesor de la escuela musical de viento y metal, y Antonio María Rejano, párroco de la localidad.

Una mesa redonda, señala Bermúdez, «donde se realizaron preguntas a los intervinientes que versaron sobre la positividad de estos años y las diferentes vivencias acaecidas, y donde se resaltó los altares efímeros y las diferentes maneras de interiorizar estas circunstancias de forma más íntima y personal. También, se pasó a esbozar los requerimientos para que esta próxima Semana Santa sea acorde a lo que estábamos acostumbrados anteriormente, destacando la necesidad de costaleros jóvenes, su impulso a través de los diferentes colectivos y su cuidado a través del resto del año. Por último, se puso en valor al costalero y su entorno cofrade y musical como partes fundamentales de nuestro recorrido y sus pretensiones de futuro».

Las citadas jornadas acogió, además, una exposición fotográfica de la Semana Santa jerezana, obra de Natalia Salguero, y contó, como clausura, con los sones de la Banda de Cornetas y Tambores 'Nuestra Señora del Rosario' (Los Catalinos). A continuación, se entregó un obsequio a los participantes en agradecimiento por su colaboración.