«Las bandas de Jerez hemos evolucionado muchísimo y, en todo, en los últimos 15 años»

Entrevista a Sergio Galván Gómez, uno de los grandes exponentes de la música que acompaña la Semana Santa Jerezana

El jerezano Sergio Galván Gómez lleva metida en sus oídos, en su mente y en su alma la melodía de la Semana Santa desde que tenía 3 años. La corneta es una extensión de sus manos. No es el único gran músico de la Bandas y Agrupaciones de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros, en todas ellas, hay excelentes valedores de este destacado apartado que amplifica el sentimiento y la devoción con los que se vive, pero sí que es un digno representante, por su capacidad, su pasión y su entrega.

¿Cómo empezó su trayectoria como componente de bandas de cornetas y tambores y agrupaciones musicales?

-Bueno, pues comencé a los 3 años de edad en la banda de Jesús y en esa banda porque es dónde estaban mis hermanos apuntados. Comencé con el tambor, que no se me olvidara nunca cuando me lo compraron mis padres en la tienda de Juanito el Músico como lo conocemos en Jerez. Y comencé con el tambor supongo pues como cualquier niño de esa edad que escucha una las banda, lo que más le llama la atención es escuchar los tambores y creo que por eso empecé con él.

¿Qué pasos han marcado su quehacer y su crecimiento en este ámbito?

-Bueno mis pasos siempre han sido los mismos des de que comencé en este mundo musical. Lo primero y es lo que más claro tengo que es disfrutar de la música. Si no disfrutas tocando es muy complicado que te guste el mundo de las bandas, porque es un sacrificio diario y durante todo el año para después tener el resultado en Semana Santa. En segundo lugar nombraría a todas las personas con la que he compartido esta pasión tan bonita y dura a la vez. Y en tercer lugar y la más importante, destacaría en esos pasos a mis padres por darme la educación y valores para que mis ganas de aprender, respetar y disfrutar de la música sean cada día más, porque para bien o para mal es la que me ha hecho ser el músico que soy hoy día.

Tal vez se pueda pensar que esto es solo una afición, o incluso una pasión, pero requiere de una preparación constante, ¿es así?

-Yo creo que desde que eres niño te lo tomas como una afición más como es el futbol, pádel , baloncesto que te la tomas como una actividad más, pero cuando llegas ya a la edad de 15 o 16 años es cuando tú te das cuentas que tienes dos caminos el de seguir como una afición o dejar de tocar porque ya no te llama la música y tienes otras preferencias o coges el camino de involucrarte cien por cien en tu banda para tener mayores retos y sentirte tu mas importante de los logros de esa banda que es estar todo el año luchando y sacrificado por un mismo fin que es la Semana Santa. Y claro que requiere una preparación durante todo el año, de ensayos diarios. En mi caso antes de empezar una Semana Santa ya estoy pensando en lo que quiero hacer en la siguiente

¿En qué agrupaciones y bandas de Jerez ha estado o está implicado?

-Bueno pues como dije antes empecé en el año 1991 en la que es mi primera etapa en la que era la Banda de Jesús hasta el año 1998 y después en mi segunda etapa comienzo en el año 2007 y todo fue gracias a la buena relación que tengo con Joselito Jesuli y demás que me abrieron las puertas para que cuando quisiera podía tocar con ellos. En el Enero de 1998 saldría una en la Banda de San Roque que solo duro un año por problemas que tuvimos con el Director. En ese mismos verano de 1998 entre a formar parte en la Banda Juvenil de los Catalinas con mi gran amigo Joaquín Sancho Antón. Que después al año siguiente pasaría a formar parte de la Banda Grande como le llamábamos nosotros y seria hasta el año 2011. Y desde el verano de 2011 pertenezco a la que hoy día es la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno.

También colaboro desde hace bastantes años, cuando me lo piden, con bandas como el Nazareno de Zafra de mi amigo Alex, El Pilar de Villafranca por tener una gran amistad con Javi y Víctor y alguna mas también.

Usted conoce también los sonidos de Semana Santa de otros lugares, ¿en qué escenarios destacados ha tenido la oportunidad de tocar?

-Bueno lugares podría estar toda la tarde diciéndote, pero el que más destacado ha sido mi año 2016 cuando tuve el placer y orgullo de formar parte de la Banda Nuestra Señora Del Sol (SEVILLA) y poder disfrutar de su Semana Santa y el sueño de cualquier músico como es también tocar un solo de corneta en Campana y encima de una marcha compuesta por un amigo mío como es Sergio Carrasco (Charquea) para los amigos. Esos son momento únicos que los guardaré en el corazón y en mi retina para toda la vida. También con la Banda de Jesús momentos únicos con la Burrita de Mérida, tenemos un filing Paso- Banda muy bueno; el Nazareno de la Rinconada que era un barco, el Nazareno de Valverde del Camino y como no con el Ecce Hommo de Jerez que el año paso fue sublime por parte de todos y mucho más para mí por estrenar una marcha escrita por mí y estrenada ese mismo día al Señor, no se me olvidará esa revirá de la Ermita.

¿Cómo ha vivido la evolución de las agrupaciones y bandas de Jerez de los Caballeros desde que usted participa de su actividad?

-Pues la he vivido muy bien. Las bandas de Jerez hemos evolucionado muchísimo en los últimos 15 años y no solo por ganas de aprender que tenían los compañeros sino también por el simple hecho de que hemos visto cosas diferentes de otras bandas de Sevilla especialmente, y con ello hemos evolucionando en todo. En uniformes, componentes, instrumentación, afinación, marchas mucho más complicadas y hasta el punto de tener nuestras propias marchas propias, cosas casi imaginables hace 15 años

¿Entiende que es un elemento valorado y apreciado en el contexto de la Semana Santa?

-Ahora mismo no es que lo entienda, sino que lo veo imprescindible en la Semana Santa por la riqueza que le da y Hermandades y no veo una Semana Santa sin música no lo veo vaya .

¿Qué retos se marca personalmente en este quehacer?

-Pues retos los mismos con los que empecé en este mundo. Seguir aprendiendo de los mejores, seguir trabajando cada día para formarme mejor musicalmente para poder transmitir a mis compañeros de las bandas que llevo lo mismo que yo siento cuando toco.

¿Por qué metas considera positivo trabajar para el futuro de las bandas y agrupaciones de Jerez de los Caballeros siendo tan importante y participativa como es su Semana Santa?

-Pues las metas creo que las estamos superando con creces en todas las bandas de Jerez y fuera de ellas. En mi caso te hablo de las bandas en las que soy Director Musical como son la Agrupación Musical Santa Ana, la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Rosario (Los Catalinos) y la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno. Pero me consta y conozco que la Asociación Musical de Jerez de los Caballeros y la Agrupación Musical 'Maestro Sousa' de la OJe, hacemos todas el mismo trabajo. El trabajo es de todo un año, y no solo es musical sino también de valores. Como son el compañerismo, la educación, el compromiso, y muchos niños y no tan niños que nunca se imaginaban que podrían tocar un instrumento y con trabajo y dedicación y mucha paciencia se consigue y para mí es lo más gratificante de este mundo, escuchar las bandas ahora en Semana Santa y que cuando termine todos los componentes se den la enhorabuena y un gran abrazo por todo lo vivido y disfrutado. Y yo como director es cuando más orgulloso me siento, porque puede sonar bien o mal pero disfrutar todos de la misma manera.

Por último, musicalmente, ¿cómo se dispone a vivir una persona tan implicada como usted en este apartado, la Semana Santa?

-Pues mira si te digo la verdad ahora mismo me encantaría tocar con todas las bandas a las que llevo pero es imposible porque este año vuelvo a tocar en Sevilla. Este año no ha sido muy bueno para mí en lo personal y gracias a la música he podido ir tirando. Son etapas de la vida que tenemos que ir pasando pero ahora toca disfrutar de todo un año de ensayos. Y si la lluvia nos deja estaré en Sevilla disfrutando toda la Semana que puede que sea la última que vuelva a tocar y quería volver al lugar donde más disfrute tocando la corneta. Porque en mi corazón siempre va Nuestro Padre Jesús Nazareno.