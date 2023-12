Feliciano Correa presenta «El Clamor Jerezano» este jueves

REDACCIÓN / MARI PAZ ROMERO Domingo, 10 de diciembre 2023, 21:50 | Actualizado 22:06h. Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El auditorio del Conventual San Agustín (Casa de la Cultura) acoge este jueves, 14 de diciembre, a las 19.30 horas, la presentación de «El Clamor Jerezano» de Feliciano Correa, doctor en Historia, académico y cronista oficial de Jerez de los Caballeros.

«El Clamor Jerezano» trata del estudio del semanario republicano que, con esa cabecera, aparece en el año 1914. Correa señala que este semanario nace por iniciativa de los obreros corchotaponeros que sentían cómo sus reclamaciones no eran recogidas por los medios conservadores, «tampoco se escuchaban sus quejas en los pulpitos. De modo que, aunque la mayoría de los jerezanos no sabían leer, este colectivo apostó por un medio donde se denunciaran los abusos de los poderosos. Poderosos que en la ciudad de Jerez de los Caballeros eran nobles de título muchos de ellos y caciques que servían a la sombra de estos. El mundo terrateniente de la burguesía acomodada no dejaba que los abusos se publicitaran. Por ello, hubo de nacer este periódico».

Esta nueva obra de Correa se publica en edición facsímil con estudio y anotaciones del autor, rescatando dibujos sarcásticos de la época, «donde se ponía de manifiesto la falta de pudor de los adinerados usureros». Además, «El Clamor Jerezano» aparece como el número 16 de la colección «Libretillas jerezanas», publicación fundada en el año 1992 por Feliciano Correa. El acto contará con la intervención del alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo, la profesora Ana Tinoco, el empresario Juan Antonio Carrasco Tanco y el propio Feliciano Correa.

Temas

Jerez de los Caballeros