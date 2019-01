«En Extremadura no existe un museo como este que englobe ciencias naturales y arte» José Manuel Carrascal. / P. D. Entrevista a José Manuel Carrascal, responsable del museo de ciencias, arte y naturaleza de Jerez de los Caballeros PAULA DÍAZ Martes, 15 enero 2019, 21:12

Desde hace muy pocos días, Jerez de los Caballeros cuenta con un nuevo Museo, en este caso, surgido de la iniciativa privada, es el Museo de Ciencias, Arte y Naturaleza Los Templarios, situado en la Plaza de la Constitución, nº 4, en pleno centro de la ciudad. Entre sus objetivos está el dar a conocer la biodiversidad y la fauna autóctona del entorno de Jerez. Así lo cuenta a HOY Jerez su promotor y responsable, José Manuel Carrascal ¿Cómo surge la idea de crear y poner en funcionamiento este Museo?

-Surgió hace ya muchos años, siempre he estado coleccionando piezas biológicas además de crearlas yo mismo y al ver que Jerez de los Caballeros se está convirtiendo en una ciudad muy visitada por el turismo decidí volver a Jerez y empezar este proyecto que ha costado mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucho dinero.

¿Cómo ha ido definiendo y dando forma a su proyecto?

-Gracias al apoyo y la ayuda de miembros de mi familia y de mi pareja, sin ellos este proyecto no hubiese sido posible. Hemos ido dando forma a la idea inicial, además de incluir elementos decorativos medievales y réplicas de armas y armaduras antiguas que dan un aire que evoca tiempos medievales, aprovechando así la gran acogida que tiene el Festival templario que cada año se celebra en Jerez de los Caballeros.

¿Qué áreas y aspectos definen la identidad de este Museo?

-Este museo esta creado para dar cultura ambiental artística y de naturaleza ya que existen piezas montadas en pequeños dioramas que podrán ser observadas por niños que apenas van al campo y que aquí podrán ver elementos como diferentes panales de avispas de varias especies, hormigueros, arácnidos, Mantis, escorpiones, etc.

Destaca usted en la presentación de este espacio, que se trata de una iniciativa pionera, ¿Qué lo hace único en Extremadura?

-En Extremadura no existe ningún museo como éste que englobe una parte de ciencias naturales y otra parte donde el arte también está presente. Yo siempre he echado de menos un museo de ciencias naturales en Extremadura y por eso yo mismo me puse el reto de crearlo aun sabiendo las dificultades administrativas de documentación y económicas que esto conlleva y más aún en estos tiempos que corren.

Hay reproducciones realizadas por usted mismo, ¿de qué tipo de piezas se trata?

-Se trata de piezas originales a tamaño natural de animales y pequeños dinosaurios fabricados en distintos materiales: arcilla, resina y materiales reciclados, papel maché (alambre cola y periódicos ), además de la taxidermia que también la hago, preparando yo mismo algunos ejemplares qu¿e han fallecido de forma natural o de extrema vejez y que se aprovechan para la contemplación y estudio en el museo.

¿El Museo está dirigido a toda la población?, ¿cuál es su horario de visita?

-Está dirigido a los colegios, a estudiantes y personas amantes de la naturaleza y el conocimiento del medio y a todo el público en general. Ahora mismo, el horario de invierno es de 10.00h a 14.00h y de 17.00h a 20.00h. Contamos con un teléfono de contacto, el 623 183 440 y una dirección de correo electrónico: museodecienciasnaturalesjerez@gmail.com, para todas aquellas personas y grupos, ya sean de escolares o de otros colectivos, que deseen concertar su visita.

¿Cómo está siendo la acogida inicialmente?

Muy buena, todas las visitas que hemos tenido han recibido una visita guiada explicándoles las diferentes curiosidades e información de las distintas piezas y todas ellas han manifestado que nos recomendarán a sus familiares y amigos y que la apertura de este museo en Jerez de los Caballeros les parece una fantástica iniciativa y que haya decidido emprender en Extremadura.

¿Cuál es su objetivo en el futuro más inmediato con este proyecto?

-Que el museo crezca añadiendo más piezas y poder en un futuro montarlo en unas instalaciones más grandes donde se lucirán mucho mejor.