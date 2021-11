Estudiantes de bachillerato abordarán la problemática del acoso y la violencia de género con la obra teatral '¿Dónde estás Lucía?'

El cine-teatro Balboa de Jerez de los Caballeros acoge este jueves, 5 de noviembre, a las 12 horas, la obra de teatro '¿Dónde estás Lucía?', de 'Producciones Marmore'. La citada obra está dirigida a estudiantes de bachillerato de la localidad y, en ella, se abordará «la terrible problemática del acoso y la violencia de género, que puede aparecer ya en edades tan tempranas como la juventud. Así, cuenta la historia de Lucía, que intenta huir porque pasó del sueño a la pesadilla, de la risa al llanto y de la confianza al miedo».

La obra está escrita por Miguel Murillo Gómez; la dirección artística es de Pedro A. Penco, y cuenta en el reparto con Paca Velardiez, Pablo Pérez de Lazárraga, Alberto Lucero y Ángela Carrero.

'¿Dónde estás Lucía?' prentede lanzar el mensaje de «que no hay amores que matan, ni amores que duelan, ni amores que aten, hieran, humillen, posean. No hay amores así, porque no son amores. Una adolescente, Lucía, encuentra algo que todos tenemos derecho a encontrar para que la vida tenga sentido: el amor. Y enamorada vive, sueña, ríe y confía».

Esta obra de teatro, de 45 minutos, es «una historia de emociones que tiene como objetivo la reflexión para preguntarnos, en general, sobre la realidad de nuestros sentimientos y, en particular, para preguntar a la juventud por el sentimiento más sublime de todos en la etapa más bonita de la vida de una persona».

La Consejería de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura, y la Consejería de Educación y Empleo, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, organizan y patrocinan esa campaña de sensibilización contra el maltrato y la violencia de género a través de un ciclo de teatro que se viene representando en diferentes localidades de la región.