Cs estudia la expulsión de sus ediles en Jerez por el pacto con Podemos Carlos Boza, cabeza de lista de Cs en Jerez, el único afiliado de la formación naranja. / HOY. Podemos Extremadura no se pronuncia sobre el tripartito aunque hace una semana descartó esa opción CELESTINO J. VINAGRE Viernes, 14 junio 2019, 16:10

El acuerdo que hará mañana alcalde al único concejal del partido de Pablo Iglesias en Jerez, , «no ha sido autorizado ni validado» desde el comité regional de pactos de Ciudadanos Extremadura, indican fuentes de la formación naranja. Mientras, desde la dirección regional de Podemos Extremadura, que la semana pasada transmitió a través de Irene de Miguel el discurso de que «no habría pacto antinatura» en Jerez entre las tres formaciones que ahora lo han aprobado, no hay manifestación pública sobre el pacto, aunque fuentes del partido morado avalan el acuerdo aduciendo que son PP y Cs quienes votarán a su edil de Podemos y no este a la candidata popular, Francisca Rosa.

Ciudadanos Extremadura aseguró anoche que no tenía constancia del tripartito jerezano que es apoyado por sus dos concejales electos, Carlos Boza e Isabel Álvarez. Esta mañana, el portavoz regional, Cayetano Polo, ha recalcado que la directiva nacional «ha marcado una directriz muy clara sobre pactos con Podemos, los cuales no están autorizados ni se darán junto a las siglas de Cs». Dice el partido liberal que, si finalmente se consuma el acuerdo entre Podemos, PP y Cs, «se estudiará por parte de órganos internos del partido con los procedimientos de los que se dispone. Si se les expulsa o no serán los órganos internos los que lo decidan».

La realidad es que, de un lado, solo el cabeza de lista, Carlos Boza, es afiliado de Ciudadanos en Jerez porque el resto de su candidatura no lo está. Es decir, solo se podría expulsar a Boza, no a Álvarez. Además, el rechazo público de Cs Extremadura no va a variar la postura de sus dos todavía concejales jerezanos para situar a Santana al frente del Consistorio y formar parte del equipo de gobierno local.