Entrevista a Raúl Gordillo, candidato del PP a la alcaldía de Jerez de los Caballeros

- ¿Quién es Raúl Gordillo Barroso?

El hijo menor de Mari Carmen y Valentín. Tengo el ejemplo del trabajo incasable y la honradez de mis padres. Soy una persona formada, emprendedora, luchadora, con mucha fuerza para reivindicar todo aquello que necesita Jerez, Brovales, Valuengo y La Bazana. Que cree en lo que hace y que cree en las personas. Soy cariñoso, servicial, y me encanta estar en contacto con mis vecinos.

- ¿Qué es lo que le ha impulsado a presentarse a la alcaldía?

Mi sueño siempre ha sido ser alcalde de Jerez, pero ahora se suma la urgencia de que Jerez y sus pedanías necesitan personas fuertes y con ganas al frente del Ayuntamiento que luchen por las cosas importantes que merecemos, ya que hemos sido olvidados y castigados por los diferentes gobiernos regionales y nacionales.

- ¿Cómo describiría, en lo político, estos últimos años desde las pasadas elecciones? En este aspecto, ¿qué espera de los próximos cuatro años?

Con tristeza. Jerez, Brovales, Valuengo y La Bazana no han avanzado en nada, y lo poco serio que se ha hecho ha sido heredado de cuando estuvimos en el gobierno al inicio de esta legislatura, que dejamos los pilares de muchos proyectos. Comenzamos con un pleno de investidura muy duro para nuestras familias y para nosotros. A mediados de legislatura nos hacen una moción de censura para echarnos del gobierno paralizando con ellos muchos proyectos, entre ellos el Centro de Día y Residencia de presente y futuro para personas dependientes, entre otras cuestiones; y hemos terminado la legislatura con la misma crispación. Jerez no se merece esto. Merece personas serias, formadas, con principios y valores, y que respeten a todos por igual.

Ampliar Raúl Gordillo y su equipo. CEDIDA

- En caso de ser elegido alcalde, ¿cuáles serán sus principales proyectos y medidas para Jerez de los Caballeros, Brovales, La Bazana y Valuengo?

Muy importante la ampliación del Polígono Industrial y no permitir que más empresas que quieran invertir en Jerez se vayan por no tener las condiciones oportunas. Para ello, tenemos que tener unas buenas infraestructuras. Mi presidenta, María Guardiola, se ha comprometido a impulsar el proyecto de la Autovía Zafra-Jerez tan necesaria para poder avanzar turística, industrial, económica y demográficamente, entre otras cuestiones.

Vamos a soterrar los contenedores que están próximos a las viviendas. Vamos a desarrollar, exigiéndole la ayuda al gobierno regional, un centro de día y residencia de presente y de futuro, y una piscina climatizada.

Vamos a crear zonas de convivencia y limpieza continua en los alrededores de la charca de La Albuera. Ayudar a las empresas existentes a no tener que cerrar sus negocios y facilitar la apertura a los nuevos emprendedores. Vamos a crear una concejalía delegada de Semana Santa e incrementar los recursos económicos y logísticos que se destinan a la misma; impulsaremos un Conservatorio Profesional de Música.

Desarrollaremos actividades periódicas de ocio y desarrollo personal y social para las personas de la tercera edad. Mantenimiento, ampliación y creación de nuevas instalaciones deportivas.

También, una comunidad energética que va a ahorrar entre un 30-50 por ciento el consumo de luz de nuestro ayuntamiento, lo que permitirá tener más dinero y poderlo invertir en todos estos proyectos.

Los jóvenes son una de nuestras prioridades, por ello crearemos un camping para desarrollar actividades multiculturales en las inmediaciones de la piscina municipal, aprovechando los vestuarios y baños, y en Valuengo y La Bazana vamos a rehabilitar sin que pierdan su esencia, las plazas. En Brovales, adecuaremos el pantano para la creación de una playa de agua dulce, creando zona de camping y convivencia para las familias. Entre otras muchas propuestas que conocen nuestros vecinos porque hemos llevado nuestros compromisos casa a casa.

- ¿Qué errores considera que se están cometiendo en esta legislatura y cómo los subsanaría?

No se piensa en grande. No se piensa en el futuro. No se invierte ni se reivindica lo que es prioritario y urgente. Hay demasiado pan y circo para mantenernos distraídos de todas las carencias que tenemos. Jerez o sus pedanías no pueden ser una isla sin comunicaciones rodeada de tierra, no pueden ser que no tengamos una sanidad digna y que cada dos por tres nos falten médicos. No puede ser que que no tengamos un centro de día o de alta resolución. No puede ser que hayan dicho hasta en tres ocasiones que van a arreglar el camino de Encinasola y no terminan de hacerlo…, y ahora, ¿qué nos van a prometer si no han cumplido nada de lo que prometieron?

Yo no voy a prometer nada que no pueda cumplir, sólo puedo prometer y prometo, que me centraré en lo importante y en lo urgente, y que no estaré sumiso, gobierne quién gobierne en otras administraciones, iré a Mérida y a Madrid las veces que haga falta para reivindicar lo que nos merecemos por justicia después de tanto abandono. Porque yo me presento para ser el alcalde de todos.

- En caso de no obtener mayoría absoluta, ¿con qué partidos pactaría y con cuáles no?

Mi partido es un partido serio, de gobierno. Con personas serias, formadas y capacitadas para liderar proyectos. Nosotros salimos a ganar, porque hemos demostrado que sabemos y que tenemos capacidad para gestionar los recursos de todos; por ello, hablar de pacto es a parte de tirar la toalla (y yo jamás la tiro), es una falta de respeto a mis vecinos que aún no han votado y decidido quiénes quieren que gestionen sus recursos e intereses para poder crecer como localidad.

- ¿Cómo le gustaría ver a Jerez de los Caballeros, Brovales, La Bazana y Valuengo dentro de cuatro años?

Un ciudad bonita, abierta, limpia. Donde niños, jóvenes y mayores tengan servicios para poder desarrollarse; unos para crecer felices, y otros para envejecer con dignidad. Una ciudad libre, dónde todos podamos expresarnos en libertad, sin que nadie tome represalias contra nadie por su religión, origen, ideología o sexo. Una ciudad dónde nacer sea motivo de quedarse, de encontrar oportunidades, y no de pensar que un futuro me tendré que ir por carecer de oportunidades y servicios; pues a día de hoy tenemos que irnos para formarnos, tenemos que irnos para trabajar y tenemos que irnos para tener acceso a Centro de Día y Residencia fuera de Jerez, de Brovales, de Valuengo y La Bazana. Yo me niego a vivir en una ciudad así, y creo que entre todos, podemos cambiarla. Es el momento.