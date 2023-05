Entrevista a María de los Ángeles Sánchez, candidata del PSOE a la alcaldía de Jerez de los Caballeros

- ¿Quién es María de los Ángeles Sánchez Galván?

Aunque es complicado hablar de una misma, me considero una persona humilde, trabajadora, y participativa en distintos ámbitos del tejido asociativo y de la sociedad jerezana.

Nieta de uno de los primeros colonos de Valuengo, hija de agricultores, casada y madre de dos niños, que me apoyan en este camino y a los que quiero enseñar que ningún sueño es imposible si no se intenta.

Desde pequeña, mis padres, me han inculcado grandes valores como la responsabilidad, la honestidad, el respeto y el compromiso con los demás. También, que todo en esta vida se consigue con ilusión y trabajo. Y esto es lo que quiero transmitir. Mi firme compromiso de trabajar por y para Jerez de los Caballeros, Brovales, Valuengo y la Bazana. Llevar a cabo un proyecto de futuro ilusionante en nuestro municipio y sus pedanías.

- ¿Qué es lo que le ha impulsado a presentarse a la alcaldía?

El proyecto de futuro que el partido socialista tiene para seguir mejorando Jerez y sus pedanías.

Hemos llevado a cabo acciones muy importantes durante estos años, pero aún queda mucho por hacer. Ahora que los socialistas tenemos un ayuntamiento saneado, con un superávit importante, y con el dinero que va a llegar de Europa, llevaremos a cabo grandes proyectos para convertir a Jerez de los Caballeros, Brovales, Valuengo y La Bazana en un lugar lleno de oportunidades para todas las personas que viven aquí, pero, también, para todas las que quieran venir a vivir en este maravilloso lugar.

- ¿Cómo describiría, en lo político, estos últimos años desde las pasadas elecciones? En este aspecto, ¿qué espera de los próximos cuatro años?

Ha sido un tiempo convulso desde el primer día que se conformó el Ayuntamiento. No entra en la lógica que un ayuntamiento como el nuestro sea noticia a nivel nacional por el «tripartito más extraño de la historia».

Espero que los próximos cuatro años sean un período de avances, sin palos en la rueda, en el que todos y todas los que lleguemos al ayuntamiento, cada uno, desde su posición, rememos en la misma dirección.

Ampliar María de los Ángeles Sánchez y su equipo. CEDIDA

- En caso de ser elegida alcaldesa, ¿cuáles serán sus principales proyectos y medidas para Jerez de los Caballeros, Brovales, La Bazana y Valuengo?

Nuestro programa electoral es el proyecto de futuro para Jerez y sus pedanías, por eso, hemos contado con las distintas ideas y propuestas que nos han trasladado las empresas, las asociaciones y los vecinos y vecinas. Un programa electoral con iniciativas realistas y vivo, que se adaptará a la realidad de cada momento.

Un programa sólido, de medidas para el asentamiento de la población. Entendemos que nuestras familias y jóvenes necesitan estabilidad y oportunidades aquí, en su hogar. Por ello, vamos a trabajar para crear empleo, empleo de calidad, mejorar los servicios y garantizar que nadie tenga que irse de Jerez y sus pedanías para encontrar una vida mejor. Así, impulsaremos políticas que fomenten el emprendimiento y asentamiento de las empresas, que fortalezcan los servicios públicos y garanticen una vivienda digna para todas las personas.

El centro de convalecencia y cuidados continuados, por fin, será una realidad. Además, mejoraremos los servicios de envejecimiento activo y la autonomía personal de nuestros mayores; reforzaremos el servicio de ayuda a domicilio y acompañamiento, y crearemos un nuevo servicio de catering.

Continuaremos recuperando y poniendo en valor nuestro patrimonio, creando un museo de interpretación de nuestra Semana Santa. Además, ya estamos trabajando en su expediente de declaración de Interés Turístico Internacional.

Promoveremos la transición hacia energías renovables y la protección de nuestro entorno natural; ampliaremos el servicio del bus urbano; continuaremos mejorando y ampliando las instalaciones deportivas y nuestros eventos deportivos, porque creemos en el deporte como un pilar fundamental para la salud, el bienestar y la convivencia de nuestra comunidad; seguiremos apostando por la transparencia de la administración y la participación ciudadana; potenciaremos la oficina de industria y comercio para agilizar todos los trámites que necesiten nuestros autónomos y pymes, y crearemos la «Mesa de Encuentro» entre la administración y el tejido empresarial; trabajaremos en la rehabilitación y modernización del polígono industrial y mercado de Abasto. También, trabajaremos en la bajada del IBI, la tasa por licencias urbanísticas para la instalación de placas solares de autoconsumo y las tasas de ocupación vía pública.

Seguiremos apostando por las prácticas formativas de los jóvenes en nuestro Ayuntamiento. Así, crearemos el Consejo Municipal de la Juventud.

Todas las medidas de nuestro Programa Electoral van dirigidas a Jerez de los Caballeros, Brovales, Valuengo y La Bazana, pero queremos hacer una apuesta decidida para asentar la población en nuestras pedanías, por eso, llevaremos a cabo unas medidas específicas como son: la bonificación del 75 por ciento en las tasas por licencias urbanísticas para construcción de primera vivienda o en la licencia de actividad de las empresas que se instalen en ellas; su promoción como destino turístico de naturaleza; el fomento del turismo a través del proyecto «Pueblos de Luz»; la habilitación como zona de ocio deportivo del pantano de Brovales, entre otras.

No obstante, para que un Ayuntamiento funcione y pueda prestar unos servicios públicos de calidad necesita a los trabajadores y trabajadoras municipales. Si el PSOE gana con mayoría absoluta las elecciones del próximo 28M, aprobaremos de manera inmediata la RPT aprobada inicialmente por el comité de empresa y los trabajadores municipales, ya que está en juego su dignidad.

Conscientes de que Jerez de los Caballeros y sus pedanías necesitan de la ayuda y apuesta firme de las administraciones superiores, como la Junta de Extremadura y de algunos de los Ministerios, seguiremos reivindicando para crecer y asegurar el futuro de nuestro municipio y conseguir: unas infraestructuras adecuadas; la creación de viviendas para jóvenes y familias vulnerables; el mantenimiento y mejora de los servicios sanitarios en Jerez y sus pedanías; la puesta en marcha de un Centro de alta resolución Comarcal y la agilización de la construcción de la EX112 con Jerez/Zafra.

Estas son algunas de las medidas que conforman nuestro programa electoral. Un programa electoral que todas las personas que lo deseen pueden consultar en nuestras redes sociales.

- ¿Qué errores considera que se están cometiendo en esta legislatura y cómo los subsanaría?

Durante estos dos años de gobierno, nos hemos involucrado, al máximo, desarrollando importantes proyectos e iniciativas en esta legislatura. Esto no implica que no se cometan errores. Es lógico, somos humanos. Aunque siempre se intentan hacer las cosas lo mejor posible, no siempre son del gusto de todos y todas. No obstante, con aciertos y errores, este equipo de gobierno ha contribuido a mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas, y este seguirá siendo, siempre, nuestro principal objetivo y compromiso.

- En caso de no obtener mayoría absoluta, ¿con qué partidos pactaría y con cuáles no?

Formamos un equipo de personas preparadas, comprometidas, ilusionadas, con ganas de mejorar nuestro municipio y la calidad de vida de todos y todas. El Partido Socialista ha demostrado que es el único partido que puede ofrecer la estabilidad y fortaleza necesaria para seguir avanzando, por eso, necesitamos la confianza de nuestros vecinos y vecinas, para obtener una mayoría amplia que nos permita llevar a cabo todos estos proyectos y gobernar para que Jerez de los Caballeros, Brovales, Valuengo y la Bazana sigan avanzando.

- ¿Cómo le gustaría ver a Jerez de los Caballeros, Brovales, La Bazana y Valuengo dentro de cuatro años?

Como un municipio próspero, con infraestructuras, adaptado a la sociedad en la que vivimos, donde la digitalización permita a cualquier persona que lo desee trabajar en nuestro entorno rural, donde nuestros hijos y los hijos de nuestros vecinos y vecinas hayan podido y puedan realizar su proyecto de vida.