Entrevista a Juan Carlos Santana, candidato de Unidas por Jerez a la alcaldía de Jerez de los Caballeros

- ¿Quién es Juan Carlos Santana Fernández?

Es muy difícil hablar de uno mismo. Quizá no me vea como me ve la gente que me rodea o mis vecinos y vecinas. Pero, si tuviera que decir algo sobre mí, diría que soy una persona sencilla, que se levanta todos los días a las seis de la mañana para trabajar. Tengo inquietudes políticas como todas las personas, porque al final todo es política, de una forma u otra. No me considero alguien especial, simplemente llegó un momento en el que entendí que para mejorar la vida de la gente tenía que entrar en política y en las instituciones. Y decidí dar ese paso.

- ¿Qué es lo que le ha impulsado a volver presentarse a la alcaldía?

Tengo que confesar que me costó bastante tomar la decisión de volver a presentarme como candidato a alcalde de Jerez de los Caballeros. Tuve muchísimas dudas hasta última hora, pero entendí que se me había robado la oportunidad de terminar el proyecto que inicié. Tuvimos que enfrentarnos a momentos muy duros y tuvimos también muy mala suerte. Nos tocó una entrada en el ayuntamiento complicada. Después llegó la pandemia y tuvimos que dedicarnos casi exclusivamente a proteger la salud de nuestros vecinos y vecinas. Y, todavía en lo peor de la pandemia, nos presentaron la moción de censura. Pero, a pesar de todo eso, cuando paseaba por las calles siempre tenía la sensación de que el pueblo también nos apoyaba para que finalizáramos el proyecto que empezamos. Mucha gente se dio cuenta de que había otra forma de gobernar. El cariño que he sentido en las calles me ha empujado a intentarlo de nuevo y a asumir otra vez el sacrificio personal por Jerez y por las pedanías. Se puede decir que nos presentamos con las mismas ganas que hace cuatro años, pero con mucha más experiencia.

- ¿Cómo describiría, en lo político, estos últimos años desde las pasadas elecciones? En este aspecto, ¿qué espera de los próximos cuatro años?

Si echo la vista atrás, se me vienen a la cabeza los primeros meses de la legislatura en 2019 y cómo me recibieron el día de la toma de posesión. Desde la oposición, el PSOE me hizo un marcaje en corto que no he visto nunca, utilizando medios de todo tipo, incluso durante un periodo tan complicado como la pandemia. Hemos tenido y tenemos hasta cloacas informativas en Jerez de los Caballeros para atacar al anterior equipo de gobierno y a mí, como alcalde, en particular. Y, cuando pasamos a la oposición, nos siguieron atacando de la misma forma. Sufrimos una moción de censura que no tuvo justificación alguna. El PSOE todavía no ha podido explicar cómo pudo unirse a una concejala tránsfuga para llegar al poder. Ahora tienen hasta sentencias judiciales en contra por esas prácticas, pero les da igual.

De los próximos cuatro años espero lo mismo que esperaba cuando llegué a la alcaldía. Si tengo la oportunidad de gobernar, quiero contribuir a que el ayuntamiento sea un lugar de acuerdos, de negociaciones, de pluralidad, en el que se oiga la voz de todos los partidos y de todas las personas y colectivos, porque eso es lo verdaderamente democrático.

- En caso de ser elegido alcalde, ¿cuáles serán sus principales proyectos y medidas para Jerez de los Caballeros, Brovales, La Bazana y Valuengo?

Agradezco esta pregunta y la oportunidad que nos dais para expresarnos, porque el gobierno socialista no nos ha permitido celebrar un debate en los medios públicos ni aunque lo pedimos por escrito. En el programa electoral de Unidas por Jerez, que se puede encontrar en nuestra página de Facebook, llevamos 100 propuestas importantes y hemos hecho también un resumen de algunas de ellas en un folleto que hemos repartido puerta a puerta. Querría destacar algunas de ellas. En cuanto al día a día del ayuntamiento, nuestra principal propuesta es el diálogo y la participación ciudadana. Creemos que en estos últimos 40 años no se ha gobernado para el pueblo ni se ha contado con él. Vamos a rescatar el reglamento de participación ciudadana que entregamos al PSOE y que guardaron en un cajón. Queremos que las decisiones, al menos las más importantes, sean tomadas por toda la ciudadanía, no solo por los partidos.

Por otro lado, hablamos ahora mucho de la España vaciada, pero la realidad es que nuestros padres y abuelos ya conocieron esa realidad, porque muchos tuvieron que irse lejos. Se fueron porque no había forma de subsistir aquí. Ahora lo estamos viviendo con nuestros hijos, que se tienen que ir, e incluso con nuestros mayores, que no encuentran aquí los recursos que necesitan. Para evitarlo, tenemos que conseguir que Jerez y las pedanías sean atractivos y que tengan todo lo que necesitamos para vivir dignamente. Eso se consigue con un centro de día y residencial completo, que no termina de llegar, porque el proyecto que nos han prometido es insuficiente. Y eso se hace posible también con las oficinas de atención administrativa que queremos abrir en Brovales, La Bazana y Valuengo para mejorar la atención a la población de las pedanías y para acercarla más a su ayuntamiento.

Como cabeza de comarca, necesitamos infraestructuras mejores que nos acerquen más a las ciudades y conexiones más importantes, especialmente a Badajoz y a la autovía A-66. Necesitamos más recursos médicos, como un centro de alta resolución bien dotado de personal y de medios. Y tenemos que conseguir suelo industrial, aunque no a cualquier precio, evitando la especulación y acogiendo a empresas responsables que no vengan a expoliar nuestros recursos naturales. Apostamos por empresas que vengan a quedarse, con empleo de calidad y que nos ayuden a transformar aquí nuestros recursos, que son muchos. En el programa de Irene de Miguel y Unidas por Extremadura para las elecciones autonómicas también tenemos propuestas que van claramente en esa línea. Por mi compromiso con el medioambiente, para mí también será una prioridad que consigamos un Jerez más limpio y más verde.

No me quiero olvidar de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, con los que compartí un año y medio de trabajo. El PSOE llevó a pleno dos veces una propuesta de relación de puestos de trabajo que consideramos que trae más problemas, en lugar de resolver los que se han acumulado en más de 20 años de desgobierno en los recursos humanos. La propia interventora avisó en un informe de que aprobar esa propuesta tendría consecuencias para las arcas municipales. Pero a Unidas por Jerez no solo le preocupa lo económico, sino también la legalidad, porque durante toda la legislatura hemos trabajado para que se hagan las cosas bien. Entendemos que las subidas de salarios que se plantean superan los límites que están fijados en la Ley de los Presupuestos del Estado. Por eso, porque nos preocupamos por la situación de la plantilla, decidimos votar en contra de una propuesta que les podría traer problemas en el futuro. Quiero que eso quede muy claro y que todo el mundo lo comprenda. Nuestra intención es sentarnos con los trabajadores y trabajadoras en cuanto empiece la nueva legislatura y hacer todas las mejoras que nos permita la Ley de los Presupuestos del Estado. En el último pleno ya planteamos una enmienda para evitar el perjuicio económico que se le está causando a algunos funcionarios y personal laboral, pero no se nos dejó debatirla. Nuestra línea siempre va a ser diálogo, diálogo y más diálogo hasta conseguir una relación de puestos de trabajo más justa.

- ¿Qué errores considera que se están cometiendo en esta legislatura y cómo los subsanaría?

Creemos que el gobierno del PSOE que hemos tenido en los últimos dos años y medio ha estado más pendiente de las fiestas que de proyectos reales para mejorar el futuro de Jerez de los Caballeros y las pedanías. Han tenido la oportunidad de usar el superávit que nosotros no pudimos usar, pero basta con dar una vuelta por Jerez para ver que sus gastos no van a repercutir en el futuro social y económico de nuestra ciudad. Creemos que todo esto es fruto de la falta de diálogo de este gobierno. Hay otras tres fuerzas políticas en el ayuntamiento y el PSOE no ha sido capaz ni ha querido llegar a acuerdos con ninguna. Incluso una de sus propias concejalas dejó el grupo municipal del PSOE hace unos meses y les reprochó que no estaban haciendo políticas socialistas. En resumen, creo que el principal error de las personas que forman este gobierno socialista es el problema que tienen para dialogar.

- En caso de no obtener mayoría absoluta, ¿con qué partidos pactaría y con cuáles no?

En este momento lo más importante es dejar que hablen las urnas. Debemos respetar al pueblo, que es soberano. Y debemos respetarnos a nosotros mismos, a nuestra candidatura, que ha preparado un programa para gobernar. El domingo habrá que votar y el lunes nos tocará analizar los resultados. Nos sentaremos a hablar con todo aquel que esté dispuesto a dialogar, a abrir las puertas del ayuntamiento, a acabar con cacicadas y dedazos. Y, cuando nos sentemos a hablar, tendremos muy presente lo que dijo mi querido y admirado Julio Anguita: «Programa, programa, programa».

- ¿Cómo le gustaría ver a Jerez de los Caballeros, Brovales, La Bazana y Valuengo dentro de cuatro años?

Me gustaría que dentro de cuatro años estuvieran en el lugar de progreso donde deberían estar desde hace décadas. Me gustaría que fuésemos un referente comarcal en cuanto a servicios, turismo y calidad de vida. Esto último sería lo más importante para mí. Si conseguimos empleos estables y servicios sociales y sanitarios que nos aferren al terreno, tendremos más jóvenes que se queden, mejores índices de natalidad y las personas mayores no sufrirán el desarraigo. En definitiva, espero contribuir en estos cuatro años a conseguir lo que no se ha conseguido en décadas de gobierno socialista en Jerez de los Caballeros y en la Junta de Extremadura.