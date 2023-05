Entrevista a Isabel Álvarez, candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Jerez de los Caballeros

- ¿Quién es Isabel Álvarez Agudo?

Isabel Álvarez es una vecina de Jerez, del barrio de las Eritas, a quien le gusta implicarse en el desarrollo de su pueblo y en el bienestar de sus vecinos.

Disfruto trabajando, tomando café con mis amigos, y siempre me marco proyectos nuevos con la intención de alcanzarlo.

- ¿Qué es lo que le ha impulsado a presentarse a la alcaldía?

Sinceramente yo no quería ir a la alcaldía, nuca me ha gustado, pero nuestro proyecto se quedaba huérfano, y el equipo intentó convencerme de que era la mejor opción para continuarlo. Tras muchas noches de insomnio y mil vueltas a la cabeza, decidí continuar con el proyecto más sensato que hay, hoy por hoy, para el Ayuntamiento de Jerez.

- ¿Cómo describiría, en lo político, estos últimos años desde las pasadas elecciones? En este aspecto, ¿qué espera de los próximos cuatro años?

Han sido 4 años muy duros. Nosotros tuvimos la suerte de gobernar durante 18 meses junto con compañeros de Podemos y de PP, y en esos 18 meses, a pesar de las dificultades que nos encontramos, sin secretario, pandemia mundial y tránsfuga, conseguimos realizar varios proyectos, y sobre todo prestar el servicio público a nuestros vecinos, que tanto necesitaban durante el covid.

Los más de dos años en la oposición, creo que hemos demostrados que estamos vigilantes. Que la ley se debe cumplir para todos, y hemos conseguido sacar a la luz cosas mal hechas por el equipo de gobierno, consiguiendo que algunas se corrijas y se hagan bien, pero sobre todo, que el vecino sea conocedoras de esas barbaridades, haciendo todo más transparente.

Ampliar Isabel Álvarez y su equipo. CEDIDA

- En caso de ser elegida alcaldesa, ¿cuáles serán sus principales proyectos y medidas para Jerez de los Caballeros, Brovales, La Bazana y Valuengo?

Si el pueblo, el día 28 de mayo decide que yo sea la alcaldesa, de antemano, les digo que pueden contar conmigo para lo que necesiten. Que estoy dispuesta a escuchar y, como no, a intentar resolver sus problemas siempre que estén en mi mano.

Trabajaremos por la atracción de empresas, para poder incrementar la oferta de empleo, y que cada persona pueda tener y desarrollar su proyecto de Vida. Incentivaremos a las ya existentes, para ayudarlas a sobrevivir en estos tiempos tan díficiles.

El dinero del ayuntamiento, debe estar al servicio de los vecinos, por lo que bajaremos los impuestos del Ibi, Rodaje, Licencia de Obra, Canon de la dehesa, y Terrazas de bares y restaurantes.

Continuaremos con el proyecto del nuevo centro de día y residencia, del que ya podríamos llevar un año y medio de obra. También, construiremos el aparcamiento que ya teníamos programado por debajo de Santa Lucía, para intentar que los vecinos puedan llegar al centro a hacer sus compras y gestiones, y los turistas, y vecinos de otras localidades no vena un obstáculo el aparcar en jerez para venir.

Además, continuaremos con el Proyecto Ardila, dándole valor a los pantanos de Brovales y de Valuengo y embelleciendo las márgenes del río. Para el pantano de Brovales, conseguimos la autorización para baño, y comenzamos la obra de restauración del bar. Ahora mismo no hay nada. Hemos perdido dos años. Retomaremos y terminaremos este proyecto.

También, asfaltaremos las plazas de La Bazana. Continuaremos con el programa de arreglo de caminos y de las pistas de las tres pedanías.

Exigiremos el arreglo de la carretera de Zafra. Nos siguen engañando. Primero autovía, después vía rápida de tres carriles, pero al final lo que tenemos es una señal de 60, que es mucho más barata.

Continuaremos con el departamento de incidencias que también funcionó en nuestros 18 meses, además, nos comprometemos en resolverlos en un plazo de 48 horas.

Seguiremos buscando suelo industrial, y urbano para poder mejorar la oferta para empresas como para personas que quieran hacerse una vivienda desde cero.

Retomaremos los proyectos de construcción de viviendas sociales que tiene la Junta paralizado desde hace varios años.

Trabajaremos en la modificación de la RPT, para que queden especificado las funciones de cada puesto de trabajo. Corregiremos los sueldos que están mal conforme a la legalidad, y sobre todo, no haremos subidas inmensas que haya después que repercutir en el bolsillo de nuestros ciudadanos.

En resumen, trabajaremos desde la transparencia, la honradez, y la cercanía, como servidores públicos que somos. Estaremos vigilantes para que se cumpla la legalidad para todos, y gobernaremos con sentido común.

- ¿Qué errores considera que se están cometiendo en esta legislatura y cómo los subsanaría?

El error principal de estos dos años es ignorar a la ciudadanía. Los políticos somos servidores públicos, y nuestra primara misión es escuchar a nuestro vecinos y vecinas, e intentar solucionar sus problemas. La solución es fácil, debemos ser un ayuntamiento de puertas abiertas, donde todos puedan acceder a hablar con su alcalde o concejal y salgan con una solución a sus problemas.

Otro error que están cometiendo es la falta de gestión absoluta. Ellos están trabajando con el dinero de todo el pueblo, pero para gastos partidistas y/o particulares. No saben priorizar gastos, de esta manera, seguimos sin avanzar.

Considero que hay cosas más importantes que hacer por nuestros vecinos, para facilitarles la vida. Todo se solucionaría gestionando nuestro ayuntamiento con sentido común.

- En caso de no obtener mayoría absoluta, ¿con qué partidos pactaría y con cuáles no?

En la situación en la que se encuentra Jerez; Brovales, Valuengo y La Bazana, no creo que haya mayorías absolutas. Sobre el tema de los pactos, hasta que no salgan las papeletas de las urnas, no se pueden hacer conjeturas.

- ¿Cómo le gustaría ver a Jerez de los Caballeros, Brovales, La Bazana y Valuengo dentro de cuatro años?

Me gustaría ver un Jerez de los Caballeros, Brovales, Valuengo y La Bazana libres, sin miedo a hablar y exponerse, felices, esperanzados, con ilusión de quedarse a vivir, y a trabajar en su pueblo.

Que vean cubiertas todas sus demandas y que la calidad de vida que le podamos ofrecer haga que tanto ellos como sus hijos puedan seguir viviendo en nuestro pueblo.