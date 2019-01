El 'Descendimiento de la Cruz' conquista el corazón cofrade de los jerezanos Cartel. / CEDIDA El cartel anunciador de la Semana Santa 2019 de Jerez de los Caballeros es obra de Juan Manuel Pérez Vázquez y tiene como protagonista una de las tallas de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno MARI PAZ ROMERO Sábado, 19 enero 2019, 10:00

El auditorio del Conventual San Agustín acogió, ayer, la presentación del cartel anunciador de la Semana Santa 2019 de Jerez de los Caballeros. Un cartel, obra del jerezano Juan Manuel Pérez Vázquez, que se consagra, un año más, como mosaico de tradición, sentimiento y fervor de un pueblo por su Semana Mayor y que, esta vez, tiene como protagonista el momento en el que Jesús es bajado de la Cruz, talla de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, obra de León Ortega.

Antonia González Ramajo, miembro de la Junta de Cofradías, fue la encargada de presentar el acto y recordar que «esta vivencia especial y maravillosa nos debe envolver con ese halo de cariño que nuestros antecesores han ido marcando a fuego en nosotros». González definió a Juan Manuel Pérez como amante de la fotografía y cofrade de cuna, «es en su objetivo donde se refleja toda la emoción y solemnidad de los titulares, enseres y penitentes que crea en él, dándole ese grado de inmortalidad dramática que supone el arte de su fotografía».

Juan Manuel Pérez, por su parte, manifestó su alegría e inquietud por la responsabilidad que conlleva representar a una Semana Santa «tan entrañable y de tanta belleza» que traspasa los límites de la región para formar parte de todos los rincones de España al ser Fiesta de Interés Turístico Nacional, «espero que esta imagen contribuya, en alguna medida, en la tarea de aumentar el número de visitantes que vienen a conocer nuestra Semana Grande».

Juan Manuel Pérez en un momento de su intervención. / M. P. R.

El cartelista de la Semana Santa 2019 subrayó que «la imagen que ilustra el cartel tiene como principal peculiaridad dotar a la escena de cierto realismo al utilizar, como fondo, el entorno natural que rodea al templo parroquial de Santa María que, complementado con un cielo cargado de nubes, aporta un ambiente de más dramatismo. Además, a ese realismo se le suma la inclusión de símbolos característicos de la Cofradía como son los báculos, el color morado de sus túnicas y la presencia de los costaleros de paso».

Antonio María Rejano, párroco del municipio, habló del sentir religioso que transmite la imagen y que «nos ayuda a entender el sentido de nuestra vida aquí y que, aun estando lejos de la Cuaresma y Semana Santa, nos permite dar los primeros pasos para ir prendiendo los motores».

Por otro lado, el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Jerez, Francisco Gallardo, señaló que «la fotografía es un arte y la cámara, una herramienta donde expresar emociones y captar esos momentos inolvidables de la vida, si no lo consigues, las fotografías quedarán tan solo para ser vistas, pero si captas el momento exacto, en el lugar exacto, y se aproximan a la perfección, eso es arte, y Juan Manuel ha conseguido su objetivo con esta espectacular fotografía». Gallardo, también, instó a las distintas hermandades y cofradías a seguir esmerándose en la elección del cartel anunciador de la Semana Santa jerezana, «no es sencillo encontrar esa imagen que de alguna manera conecte con todos los que la observen, por eso, este acto es y debe seguir siendo, uno de los más importantes previos a nuestra Semana Grande».

Cadena de voluntades

Virginia Borrallo, alcaldesa del municipio, centró su intervención «en todo lo compartido», y puso en valor la labor de «toda la cadena de voluntades» que, cada primavera, hace posible la Semana Mayor de Jerez, «mi agradecimiento especial a la Junta de Cofradías, hermandades y cofrades que se afanan por poner en valor la devoción y el sentimiento aprendido de la más tierna infancia; las agrupaciones musicales que pregonan el nombre de Jerez y, por supuesto, las empresas, instituciones y personas que, de una manera u otra, contribuyen a preservar el legado de una Semana Santa tan plenamente vivida y sentida». Borrallo destacó cómo la identidad y fuerza de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno «serán el mejor vehículo, a través de este cartel, para mostrar al mundo cómo en el suroeste extremeño, todo un pueblo se entrega dejando al descubierto la maravilla de su patrimonio artístico, histórico y cultural». Borrallo señaló que, un año más, «estaremos en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) para hacer del turismo un pilar destacado«.

Dolores Pérez Guerrero, hermana mayor de la Cofradía protagonista, cerró el turno de intervenciones. Pérez señaló que, desde el principio, tuvieron presente confiar el cartel a la Asociación Fotográfica de Jerez (ASFOJE), «se presentaron 29 fotografías, siendo elegida por mayoría la que nos ocupa». Pérez se refirió a Juan Manuel como «un gran aficionado a la fotografía y enamorado de nuestra Semana Santa que, desde niño, ha estado involucrado como penitente en distintas cofradías».

Miembros de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, protagonista del cartel, con el autor de la fotografía. / M. P. R.

Pérez subrayó que «es difícil hablar de algo que todos conocemos y no sé cómo convertir en palabras la bella escenificación de este paso, no solo por su belleza, sino porque no sé descifrar tantas emociones recogidas en él. Por eso, este cartel no es el cartel de una sola cofradía, es el cartel de todas las cofradías, es el cartel del pueblo cristiano, es el cartel de Jerez».

Por último, Pérez dio las gracias e hizo entrega de un obsequio a ASFOJE por el gran trabajo que hacen y, en especial, a Juan Manuel Pérez «por el regalo tan valioso con el que nos has obsequiado, habiendo sabido captar con tu objetivo ese instante en el que Jesús ha sido desprendido de la Cruz para hablarle a Jerez».

Los sones de la Agrupación Musical 'Nuestro Padre Jesús Nazareno' pusieron el broche final a una cita, organizada por la Junta de Cofradías con la colaboración del Ayuntamiento, que vuelve a convertirse, un año más, en el mejor preludio de la Semana Mayor de Jerez de los Caballeros.